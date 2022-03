“You” fue renovada para una cuarta temporada previo al final de la tercera entrega. Si bien no hubo muchos detalles luego, los fanáticos pueden estar tranquilos, pues Netflix acaba de anunciar el inicio del rodaje, por lo cual el estreno de esta tanda de episodios podría darse a finales de este año.

La noticia se dio a conocer a través de Twitter, en donde no solo se compartió una sangrienta imagen desde el set de filmaciones, sino que también se dejó un enigmático mensaje: “Feeling YOU-4-ic. YOU Season 4 is now in production”

Netflix confirma inicio del rodaje de "You 4". Foto: Netflix

La segunda parte de aquella descripción se traduce como “la temporada 4 estará ahora en producción”. No obstante, lo que llama la atención son las primeras letras, que fonéticamente suenan como la palabra eufórico (si se leen en inglés).

No se sabe si este juego de palabras es un guiño a algo en concreto; pero la gran N roja ha sumado al reparto de “You 4″ a Lukas Gage, reconocido por su papel de Tyler Clarkson en “Euphoria” (título que ya se renovó para una tercera temporada).

De acuerdo con Netflix, el actor dará vida a Adam, “el hijo cariñoso, divertido y fiestero de una familia adinerada que es famosa por no cumplir con sus estándares. Pero lo único que aprendió de sus padres es hacer lo que sea necesario para conseguir lo que quiere”.

Lukas Gage se une al cast de "You 4" como el hijo de una familia adinerada. Foto: Netflix

¿Qué pasó al final de “You 3″?

El final de “You 3″ dejó impactados a los espectadores. Love muere después de que Joe utiliza su propio veneno para matarla; luego de ello, el sujeto se corta dos de sus dedos del pie: uno para hornearlo en una tarta y otro para conservarlo como un falso recuerdo para ella. Acto seguido, quema su casa.

En cuanto al bebé Henry, Joe consigue arreglar las cosas para que los amables vecinos Dante y Lansing puedan adoptarlo, pero no será un adiós para siempre.

Una de las sorpresas de la temporada es que Marienne consigue escapar de Joe junto a su hija, tras ser advertida por Love. Teóricamente, es el intento de encontrarla de nuevo lo que lleva al protagonista a Europa, en donde iniciará la cuarta entrega.