El multifacético y talentoso Kevin Smith, como es de costumbre, en su último podcast ‘‘FatMan Beyond’’, se atrevió a comentar qué villanos podría dar vida Nicolas Cage en las futuras secuelas de “The Batman” de Matt Reeves.

Egghead junto a Batman y Robin en la serie de los 60's con Adam West. Foto: DC Comics

Recordemos que solo hace unos días el mismo Nicolas Cage confesó que le gustaría ser parte de lo que sería la nueva trilogía del Hombre Murciélago, “The Batman”. Cage muy seguro dijo que daría vida al antagonista Egghead, personaje creado para la serie de TV “Batman” de 1960.

Por tal razón, Kevin Smith, junto a Marc Bernardin, se dio la libertad de proponer otros villanos para Nicolas Cage, de quien cree que tan solo por ser él, Matt Reeves y Warner Bros. le darían el papel que quisiera por su destreza actoral.

Hugo Strange en los cómics. Foto: DC Comics

“A (Nic Cage) le iría genial con Hugo Strange; Man-Bat; Scarface , ¡sí! ¿Te imaginas que interprete a ‘Scarface’ para que fuera el Ventrílocuo, pero lo inventaron para que también se pareciera al muñeco? Oh, eso estaría muy bueno. Recuerda esa extraña película de ‘Pinocho’ en la que está hecho de madera y dices ‘¡Uhhhhhhh!’ (hace cara de miedo)”, comenta.

Continuando: “¿Te gusta esa mirada? Esa es una buena idea, ‘Scarface’. Mira, no sé me habría ocurrido, podrías sacarla en una película de Matt Reeves, ¿verdad? Como si no hubiera nada raro al respecto: es solo un tipo que trabaja en un títere”.

Anarky o Lonnie Machin en lo cómics. Foto: DC Comics

Por otro lado, los participantes que se encontraban presentes sugirieron que Nicolas Cage también podría interpretar a Anarky, hecho que Kevin Smith aprobó. Para culminar el segmento, agregó lo siguiente: “¡Bien, bien por Nic Cage! Él siempre obtiene lo que quiere, así que estoy seguro de que también obtendrá esto”.

Solo nos queda esperar por si en un futuro esto se hace realidad, tal vez con la insistencia de los fans, Matt Reeves nos pueda sorprender una vez más. Por ahora, lo más pronto son algunas series spin off de “The Batman”.