Betty, la fea cumple 48 años: la magia detrás de un personaje amado y arriesgado

“Yo soy Betty, la fea” se estrenó en 1999 y desde aquel entonces ha tenido un éxito rotundo. Con su llegada a Netflix, la trama protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, tuvo una segunda vida y se mantiene constantemente en los primeros lugares de popularidad. Su gran acogida es tal, que se ha convertido en objeto de análisis por parte de especialistas, quienes buscan explicar el por qué de su buen desempeño.

Claramente, con tantos años desde que salió de la TV, y ahora en la época del streaming, muchos de los secretos del detrás de cámaras siguen saliendo a la luz, como aquellas escenas que fueron un infierno para Abello, o por qué los personajes de Natalia Ramírez y Lorna Paz no regresaron para la temporada 2.

"Betty, la fea" es una de las series de habla hispana más exitosas de todos los tiempos. Foto: RCN

Sin embargo, algunos de los detalles que estuvieron frente a nosotros han sorprendido a los espectadores, como el cumpleaños de Beatriz Pinzón. En una reciente publicación del portal Telemetro en su Instagram oficial, ha salido a la luz la identificación de la querida secretaria, en donde se revela que nació un 21 de marzo de 1974. De ese modo, este 2022, Betty cumple 48 años de edad.

Pero su llegada a Ecomoda no solo fue un martirio en la ficción, sino que la telenovela fue una apuesta arriesgada para su creador, Fernando Gaitán, y el equipo detrás de su realización.

Betty fue secretaria de don Armando en Ecomoda. Foto: RCN Televisión

Un riesgo que debió tomarse

En la mayoría de producciones, especialmente las de los años 90, la imagen de los protagonistas era un punto importante; es decir, la figuras que le iban a poner el rostro a los roles principales tenían que estar dentro de los cánones de belleza de la época y su historia ir acorde a ciertos moldes.

Fernando Gaitán junto a Ana María Orozco. Foto: Difusión

“Yo soy Betty, la fea” rompió con ello y presentó a su rol titular en contra de lo establecido, lo cual representó un movimiento que podría ser un fracaso asegurado. No obstante, Gaitán apostó por desarrollar un concepto bajo el cual los espectadores iban a sentirse identificados, en lugar de vender algo idílico. Así lo reveló el fallecido guionista, en entrevista con el programa ‘‘Yo, José Gabriel’’.

“Las mujeres sueñan a través de ese arquetipo de mujer que no corresponde a una realidad. (…) ¿Qué tal si uno hace una mujer de carne y hueso? Resulta que en la mayoría de los países, las mujeres son feas como los hombres también. A los bellos los escogen para hacer televisión, en fin, y que la gente sueñe a través de ellos”, inició el ejecutivo.

“Entonces hay que coger una protagonista fea, que no sueñe la gente a través de ella, sino que más bien veamos reflejado cómo una mujer de estas sueña. (…) Esta vez, vamos a contar una historia desde este lado, por eso ahí (En “Yo soy Betty, la fea”) las modelos no importan, no importan tampoco mucho el diseño, importa más Hugo Lombardi. Es la historia de cómo una mujer fea ve el mundo de las bellas” , agregó.

Así se hizo Betty

Uno de los problemas fue encontrar a la protagonista. Si bien hubo más de una actriz que estuvo a apunto de ser Pinzón Lozano, fue Ana María Orozco la encargada de convencer a los realizadores.

De hecho, para su casting, la artista hizo toda su caracterización, incluidos trozos de papel platino para simular los brackets que iba a llevar en el rodaje. Su esfuerzo valió la pena y logró quedar como la querida Betty, que sigue encantando a miles de fans en el mundo.

Un trama real y fresca

Por su puesto, la figura principal del show no lo es todo, sino que también tiene mucho que ver la historia que se cuenta. Desarrollar la trama del programa fue todo un reto que se hizo realidad también en las extensas horas de trabajo para Fernando Gaitán.

Según un video elaborado por Azteca, con los protagonistas y el mencionado productor, las filmaciones duraban casi 18 horas, lapso similar que el guionista se tomaba par armar el hilo conductor de cada episodio.

No obstante, el empeño rindió frutos y “Yo soy Betty, la fea” no solo se convirtió un éxito de TV al azar, sino que fue un espejo para la realidad social latinoamericana de la época, que se reflejó en factores como el machismo de don Armando, la diferencia de sueldos entre Patricia Fernández con Pinzón, y más.

Aun así, a pesar de que ya han pasado 23 años desde su estreno, la serie se mantiene vigente y ya se ha coronado como la reina indiscutible de Netflix.