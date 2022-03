Bella Thorne revela qué personaje quiere interpretar en “Deadpool 3”

Bella Thorne es actualmente una de las actrices jóvenes más reconocidas a nivel internacional. La intérprete adquirió su popularidad gracias a sus participaciones en series y películas de Disney Channel, especialmente por la protagonizada junto a Zendaya, “A todo ritmo”, la cual fascinó a millones de adolescentes entre los años 2010 y 2013.

Si bien ha participado en películas de diferentes géneros, ahora la artista revela su entusiasmo por formar parte de la industria liderada por el Universo Cinematográfico de Marvel y el Universo Extendido DC. Recordemos que anteriormente ha declarado tener interés por interpretar a Lady Deadpool. Pero, ¿qué fue lo que dijo esta vez?

Bella Thorne tiene actualmente 24 años. Foto: Agencia AFP

Bella Thorne y su amor por “Deadpool”

La actriz dijo lo siguiente respecto a la cinta de Marvel. “Los superhéroes son definitivamente divertidos. Me encantan las cosas de acción y hago acrobacias y demás. Siempre es muy divertido en el set y marca un cambio en el día de trabajo cuando puedes concentrarte en el cuerpo y sentirlo, no solo usando tu voz. Eso siempre es muy divertido para mí. Deadpool es mi favorito. Es tan obsceno y, ¿quién no ama a Ryan Reynolds? Simplemente hace muy bien ese papel”, comentó.

El personaje de Deadpool es interpretado por Ryan Reynolds. Foto: composición/Marvel Studios

Bella Thorne continuó destacando por qué le gusta tanto “Deadpool”. “Lo que me encanta es ese realismo mezclado con, ya sabes, el mundo de los superhéroes. Sentimos que podemos hablar con este personaje ahora, en el presente, sin que deje de ser un superhéroe. Me encanta esa m****a”.

¿Quién es Lady Deadpool?

Como la actriz ya lo ha mencionado anteriormente, tiene las intenciones de ser Lady Deadpool, una versión femenina del personaje que habita en la Tierra-3010 y se llama Wanda Wilson. Ella cuenta con los mismos poderes que el personaje de Ryan Reynolds.

Luego de sus declaraciones y de la continua expansión del UCM, solo queda esperar para ver si Marvel Studios se anima a incluirla dentro de su franquicia.