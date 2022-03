El estreno de “Spiderman: no way home” significó gran nostalgia para los fans, debido a la reunión arácnida entre Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield. Sin embargo, uno de los momentos más desgarradores e impactantes de la película fue protagonizado por Marisa Tomei en el papel de la tía May, pues ella murió en el enfrentamiento contra el Duende Verde.

Marisa Tomei interpreta a la tía May en el UCM.

Si bien los guionistas del largometraje explicaron por qué el deceso de la Sra. Parker era necesario, Tomei está dispuesta a volver a dar vida la entrañable pariente del Hombre Araña. ¿Cómo? El multiverso sería la respuesta. Así lo comentó en entrevista con “The tonight show starring Jimmy Fallon”.

“Oh, sí, hay un multiverso. (…) Me encantaría volver y formar parte de eso. También hay historia ahí. May Parker se une a Ant-Man, bueno, es un personaje independiente, por supuesto, pero hay más vías que explorar”, expresó.

Como se recuerda, en cada una de las versiones cinematográficas más famosas que hemos visto del ‘Trepamuros’, May se presenta como una figura muy importante en la vida de Peter Parker; sin embargo, hasta ahora era el tío Ben el papel al que le daban un trágico final, mientras que su esposa se mantenía como un pilar perenne.

Por ello, con “No way home”, los espectadores entendieron que el superhéroe iba a entrar a una nueva etapa en la que no solo estaría sin sus amigos, sino que también sin su querida tía, con quien tenía una profunda relación.

Por lo pronto, no se sabe cuáles serán los planes de Marvel Studios para Tomei. Aun así, es posible que podamos ver a su entrañable rol en el futuro, ya sea como una variante en la vida de otro ‘Spidey’ o, quizá, como un recuerdo, a través de los flashbacks como recurso para escenas melancólicas.