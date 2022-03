Rick Gonzalez: “Sin mi identidad, no sería yo”

¨Dan Brown’s The Lost Symbol¨ es la nueva serie de Universal Premiere (canal Premium) en todo Latinoamérica, que gira en torno a las aventuras del joven profesor de simbología Robert Langdon, quien debe resolver una serie de enigmas para salvar a su mentor y frustrar una terrorífica conspiración mundial. El actor neoyorquino de ascendencia puertorriqueña Rick Gonzalez, conocido por sus roles en producciones como Buffy, Arrow y E.R. asume el rol de Alfonso Núñez, el policía uniformado del Capitolio quien tiene el papel clave en la búsqueda del profesor Langdon. “Es una persona que siente mucha pena, pero la trata de apagar. Tiene ese sentido del humor que le ayuda encontrar cosas graciosas casi en cualquier circunstancia y lo utiliza para sobrellevar esta oscuridad que tiene dentro. Eso fue lo que me animó a tomar este papel. Fue genial crear a alguien completamente nuevo que no estaba en las novelas originales”, narra el actor a La República a través del Zoom.

Para construir su personaje, realizó una exhaustiva inmersión. “Me puse a investigar qué hacía un policía en jefe, fue también aprender un poco sobre entrenamiento militar, porque Núñez ha sido militar, ha estado en Afganistán. Es un personaje agradable, el tipo de persona con la que te sentarías a tomar una cerveza y recibir buenos consejos, pero no sabría decirte si él los recibiría”.

A sus 42 años, Rick Gonzalez es uno de los actores de raíces latinas que se ha ganado un lugar importante en Hollywood.

¿Cómo influyó tu ascendencia puertorriqueña-dominicana en tu carrera? ¿Ha jugado a favor o en contra?

Creo que no es solamente lo que me hace ser quien soy, es parte de quien soy. Como actor nunca he querido desconectar de quien soy, porque creo que la identidad es importante y lo que nos hace a cada quien más especial. Sin mi identidad, no sería yo. Amo ser puertorriqueño y dominicano, estoy orgulloso de eso y me emociona si interpreto a un dominicano del mismo modo que me emociona interpretar a otro latino. Eso forma mi carácter como actor, me hace más feliz, es muy valioso para mí.

¿Crees que ahora existen mejores oportunidades para los profesionales latinos en la industria?

En términos de encontrar oportunidades creo que aceptar quien soy y apropiarme de mi identidad ayuda, pero también esforzarse y trabajar duro. En términos de actor, eso me hace confiar mucho más en mi destino, abre las puertas, es tener confianza en el proceso. Creo que ahora está comenzando a haber más oportunidades y creo que veremos más de eso. Eso me emociona, quiero pensar que hay mejores puertas que se están abriendo.