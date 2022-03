Oscar 2022: “No miren arriba” gana a mejor guion en los WGA y es nueva favorita de la gala

Las películas “CODA” y “No miren arriba” se alzaron el último domingo 20 de marzo con los premios a mejor guion adaptado y mejor guion original, respectivamente, en los premios del Sindicato de Guionistas estadounidense (WGA).

“Esta es una emoción real y legítima”, dijo el escritor y director de “Don’t look up”, Adam McKay, en un discurso pregrabado. Las favoritas al Oscar 2022 en mejor guion: “Belfast”, “La peor persona del mundo”, “El poder del perro” y “La hija perdida” no ingresaron a la competencia, al no estar escritas bajo un acuerdo de negociación con la WGA.

“CODA”, cuya autoría va a cargo de Siân Heder, superó a “Dune”, “Nightmare Alley”, “West side story” o “Tick, tick... Boom!”, nominadas a mejor guion adaptado. Por su parte, “No miren arriba”, escrita por McKay, se llevó el premio de mejor guion original por encima de “The french dispatch of the Liberty”, “King Richard”, “Licorice Pizza” y “Being the Ricardos”.

¿Los ganadores de la WGA también pueden triunfar en los Oscar?

Con “CODA” venciendo a “El poder del perro” en los Producers Guild Awards, su popularidad se ha incrementado, además de un reciente triunfo en los BAFTA, donde superó a “The power of the dog”, una del las películas favoritas a llevarse un Oscar 2022 a casa. Esto le ha dado la oportunidad de ser uno de los nombres más importantes para lograr un premio a mejor guion.

Para la edición de este año de los premios de la Academia, “Don’t look up” llega con nominaciones a mejor película, mejor guion original, mejor banda sonora y mejor edición. Tras ganar en los WGA, los votantes tienen una opción más para darle el premio a la sátira sobre el fin del mundo de Netflix. Sin duda, llega como la sorpresa de la semana.