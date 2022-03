Oscar 2022: el triunfo de Charles Chaplin y la ovación de 12 minutos que recibió

Charles Chaplin, considerado por muchos como el mejor comediante de la historia del cine y de Hollywood, sorprendió al mundo con su habilidad para hacer reír a la audiencia sin siquiera decir una sola palabra.

El actor saltó a la fama en la era muda de las películas y emergió como uno de los talentos más icónicos que el mundo jamás haya presenciado. Con la entrega de los Oscar 2022 a punto de llevarse a cabo, recordemos la euforia que provocó en los años 70 al recibir un premio por sus aportes al arte.

Charles Chaplin, su regreso a E.E. U.U y la euforia que provocó en los Oscar de 1972

En 1952, Chaplin salió en una gira publicitaria por Londres con la intención de volver meses después a los Estados Unidos, pero esto no pasaría hasta 20 años después. De acuerdo a The Guardian, el actor fue investigado por el FBI por “ideas contrarias a USA o sospechas de comunismo”, por lo que no se le permitió regresar al país del norte.

El 23 de septiembre del mismo año, Chaplin llegó a Southampton, Inglaterra para saludar a fanáticos y aficionados. “No quiero nada más para la humanidad que un techo sobre la cabeza de las familias”, dijo.

Charlie Chaplin regresó a los Estados Unidos después de varios años y tuvo a los Oscar de 1972 para ver su carrera llegar a lo más alto. No solo recibió un premio por su influencia en el cine, sino que el público le regaló una ovación de pie por 12 minutos. Fue reconocido con el premio honorífico de aquella gala. Con sus ojos llorosos solo demostró que era algo que esperó por varias décadas.

En un momento único para el actor, Chaplin agradeció a quienes decidieron entregarle dicho reconocimiento. Notablemente emocionado dijo lo siguiente: “Oh, muchas gracias. Este es un momento emotivo para mí y las palabras parecen tan inútiles, tan débiles. Solo puedo decir gracias por el honor de invitarme aquí. Y ustedes son personas maravillosas y dulces. Muchas gracias.”

Charles Chaplin pudo obtener un premios Oscar en 1972. Foto: Richard Avedon

La indudable contribución de Charles Chaplin al cine hacen que sus películas sean eternas. Títulos memorables como “Tiempos modernos”, “Luces de la ciudad” o “El gran dictador” nunca fueron premiados por la Academia con un Oscar, pero sí están en la memoria colectiva del público, aquel que recuerda al hombre que dio vida a Charlot.

Cuando Chaplin cobró voz para denunciar a Hitler

Sin duda “El gran dictador” de 1940 fue la primera gran producción de Hollywood en tomar partido contra el nazismo. Con sátira y parodia, Chaplin decidió hablar en un discurso que hoy sigue vigente.

“No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos y la buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las armas, ha levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia las miserias y las matanzas”, forma parte del mensaje que Charles Chaplin dio y se convirtió en un llamado para que el mundo viva en paz.