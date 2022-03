“Moon Knight”: Oscar Isaac admite que tenía serias dudas de formar parte del universo Marvel

El actor guatemalteco Oscar Isaac admitió que tenía reservas y dudas sobre asumir el papel principal en la próxima serie de superhéroes de Marvel, “Moon Knight” en donde interpreta a Marc Spector, un hombre que aprovecha el poder de los antiguos dioses egipcios para luchar contra el crimen.

Isaac afirmó en una entrevista para RadioTimes.com que se mostró reacio a asumir otro papel en la franquicia después de terminar su trabajo en la trilogía de películas secuelas de Star Wars de Disney, en la que interpretó al piloto Poe Dameron.

¿Qué fue lo que dijo Isaac sobre asumir el papel de Moon Kinght”

“Para mí, todo fueron reservas”, dijo Isaac a RadioTimes.com . “Fueron meses de romperme la cabeza contra un muro de piedra como, ¿Es esto lo correcto? Pensé: No debería hacerlo. Tal vez tal vez. Acababa de salir de toda, ya sabes, la gran maquinaria de Star Wars. Y yo estaba como, ‘Realmente quiero hacer estudios de personajes. Y no lo sé’”, expresó al medio.

“No pude evitar sentir que ahí estaba esta oportunidad. Ese es el riesgo, a veces uno tiene una idea de lo que quiere hacer. Y entonces algo te viene. Y sigues pensando en ello. Y luego, de repente, Steven Grant comenzó a aparecer para mí, y comencé a hacerlo en la casa para mis hijos y mi esposa, y me pedían que lo hiciera. Y yo estaba como, ‘Está bien, bueno, tal vez hay algo aquí. ‘”, añadió Isaac.

Oscar Isaac con Kilt (falda con estilo escocés en la presentación de Moon Knight. Foto: Getty Images.

Oscar Isaac pidió cambios en el personaje

La intimista interpretación del personaje de Isaac era radicalmente diferente de la versión que Marvel le había presentado , pero cuando sugirió los cambios a Kevin Feige (presidente de la compañía) se mostró entusiasmado.

“No fue necesariamente escrito de esa manera en absoluto. Entonces pensé, ‘OK, bueno, déjame ver qué dice Kevin sobre esto’. Entonces tuve una reunión con Kevin, le dije: ‘Así es como me gustaría hacerlo’. Y él dijo: ‘Sí, está bien, adelante’. Y es gracioso, porque después me dijo que no sabían qué diablos estaba haciendo. Y no estaban seguros de que fuera a funcionar en absoluto. Pero ya sabes, al final me alegro de haberlo hecho, porque todo el mundo dice que hace el espectáculo”, contó el actor a Radio Times.

La intimista interpretación del personaje de Isaac era radicalmente diferente de la versión que Marvel le había presentado. Foto: Variety.

¿Cuándo se estrena “Moon Knight”?

“Moon Knight” la nueva serie de Marvel en Disney Plus con Oscar Isaac se estrena el miércoles 30 de marzo.

