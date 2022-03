En estos últimos días se ha mencionado mucho el nombre de Nicolas Cage y su recordado personaje en live action Ghost Rider, pues desde que se abrió el multiverso en “Spiderman: no way home”, los fanáticos están locos por apreciar a más figuras de los comics nunca antes vistas en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Nicolas Cage podría volver como Ghost Rider en la nueva película de Doctor Strange. Foto: composición/Columbia Pictures/Marvel

Solo hace unos días, el mismo Nicolas Cage aclaró que, hasta el momento, Kevin Feige ni ningún miembro de Marvel Studios se ha comunicado con él para hablarle de su regreso como Ghost Rider.

Ahora, en una reciente entrevista con el medio Comic Book, el director de “Ghost Rider: espíritu de venganza”, Mark Neveldine, mostró su emoción al recordar “Ghost Rider 2″ y sus ganas de que Johnny Blaze regrese.

Por medio de las redes sociales, muchas fanáticos han pedido ver en el UCM a los Midnight Sons: Blade, Moon Knight, Ghost Rider, Werewolf. Foto: Twitter/@GodEmperorBoss

“Ojalá hubiéramos podido hacer la versión clasificada R de esa película, pero fue uno de los mejores momentos de mi vida. Mi primer hijo nació en Rumania, y trabajar con ‘Nic’ Cage fue mejor de lo que puedas imaginar”, confesó Mark Neveldine.

Como si esto fuera poco, cuando se le consultó qué le gustaría ver en un posible futuro de “Ghost Rider”, se atrevió a decir que el ‘Vengador Fantasma’ puede destruir a los Vengadores del UCM: “Ghost Rider debería arrasar con los Vengadores y destruirlos”.

Keanu Reeves es otro candidato a ser el próximo Ghost Rider en el UCM. Foto: composición/Marvel Studios

No hay duda que muchos seguidores de Marvel desean ver más de otros personajes. Como mencionamos al inicio, abrir el multiverso en “Spider-Man: sin camino a casa” y ahora continuar con “Doctor Strange: in the multiverse of madness”, sin dejar de lado la valorada compra de Disney a Fox, nos permite soñar con muchas posibilidades de otras historias con nuevos superhéroes y villanos.