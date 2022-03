“Deadpool es increíble”: Francis Ford Coppola es fan del antihéroe de Marvel

Con un total de 27 películas, el Universo Cinematográfico de Marvel ha protagonizado los más grandes éxitos de taquilla en los últimos años y se ha ganado su lugar en la cultura pop. Su impacto es innegable, mientras que su legado seguirá siendo discutido entre fans y críticos.

Sin embargo, el director de “El padrino”, Francis Ford Coppola, ya ha expresado su rechazo hacia las entregas del MCU en más de una ocasión. Para él, su fórmula de trabajo ha afectado negativamente a la industria y a sus diferentes directores. Sin embargo, ha hecho una excepción para sorpresa de sus seguidores.

En una entrevista para Variety, el cineasta de 82 años sostiene que las películas del ‘Mercenario bocazas’ son diferentes al resto de sus semejantes. “Me gusta Deadpool. Creo que es increíble”, fueron sus contundentes palabras que ya están dando de qué hablar en redes sociales.

Poco después de estas declaraciones, el intérprete Ryan Reynolds no dudó en responderle por medio de su cuenta oficial de Twitter. “A Deadpool le gusta Francis Ford Coppola”, escribió.

Francis Ford Coppola dio duras declaraciones contra las películas de Marvel. Foto: composición / Marvel Studios

¿Qué dijo Francis Ford Coppola sobre Marvel Studios?

Según recogió El País, desde el Festival Lumière de Lyon, el cineasta considera que las películas del Universo Cinematográfico de Marvel son como “parque de diversiones” al igual que Martin Scorsese.

“Cuando Scorsese dice que no es cine, tiene razón. Uno espera un aprendizaje y una inspiración de una película, y no creo que obtengas eso con Marvel porque hace largometrajes sin riesgo (...) En realidad, Marty fue amable. No dijo que era despreciable, que es lo que estoy diciendo yo”, comentó entonces.