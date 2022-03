“Black Adam”: director de “Moon Knight” critica la película de Dwayne Johnson

Dwayne Johnson dará vida al antihéroe Black Adam en la próxima entrega del Universo Extendido de DC. La película, a cargo de Jaume Collet-Serra, tiene agendado su estreno para el próximo 21 de octubre y los fans están emocionados, pero este no es el caso de Mohamed Diab.

El director de la serie “Moon Knight” contó al medio Filfan lo orgulloso que estaba de que su programa tenga bien arraigada a la cultura de la mitología egipcia debido a su trama y personajes. En ese sentido, no comprende por qué la cinta de Warner Bros no se ambientó en un lugar real del continente.

“Estaba realmente molesto con DC cuando colocaron a ‘Black Adam’ en un país ficticio del Medio Oriente como una excusa para elegir a no egipcios, cuando obviamente estaba destinado a estar en Egipto. Las oportunidades de representación no deben desperdiciarse... Pero no es un error total, ya que se basa en los cómics, que tampoco lo mencionan directamente”, confesó.

Tras esto, enfatizó que cada cultura debe estar representada por su gente. “Así que contraté actores, un editor, un diseñador de vestuario, un director de arte y un compositor que son todos egipcios [para ‘Moon Knight’]”, finalizó el cineasta.

Por el momento no hay comentarios por parte de la producción de “Black Adam” ni el protagonista Dwayne Johnson, quien siempre usa sus redes sociales para compartir sus opiniones con sus seguidores.

"Black Adam" tuvo que retrasar su llegada a los cines. Foto: Warner Bros

¿De qué trata “Black Adam”?

Por el momento, Black Adam no cuenta con una sinopsis oficial, pero anteriores avances animados explicaron que el filme ahondará en el origen del personaje, así como el propósito que tiene en este nuevo mundo. Dado que se mostrará su pasado oscuro antes de ser antihéroe, incluso podríamos ver cómo se enfrenta a miembros de la JSA.