“After earth”: Jaden sintió que su padre Will Smith lo había traicionado

“After earth” siempre será recordada como una de las peores películas de Will Smith. En Rotten Tomatoes solo tiene una aprobación del 12% por parte de la crítica especializada, que la tildó como “un ejercicio aburrido y lento de ciencia ficción sentimental”.

No solo afectó negativamente la carrera del actor y fue un fracaso de taquilla, sino que también produjo problemas familiares entre los intérpretes. En conversación con la revista People, el personaje de “El príncipe del rap” confesó que afrontó los reproches de su hijo Jaden Smith, coprotagonista del largometraje.

“‘After earth’ fue un fracaso abismal de crítica y taquilla. Lo peor de todo fue que Jaden se llevó el golpe”, comenzó. En su opinión, la prensa y el público describieron la interpretación de su hijo de una forma absolutamente cruel. “Dijeron e imprimieron cosas sobre Jaden que me niego a repetir aquí”, recuerda.

“Jaden había hecho al pie de la letra todo lo que yo le había dicho que hiciera, y mis instrucciones le llevaron a sufrir el peor ensañamiento público que había experimentado en su vida”, lamentó.

“Sé que Jaden se sintió traicionado, que le había instruido mal y perdió la confianza en mi liderazgo. Con 15 años de edad, pidió convertirse en un menor emancipado y se me rompió el corazón. Finalmente, decidió no hacerlo, pero pensar que le has hecho daño a tus hijos apesta”, terminó revelando el actor.

¿De qué trata “After earth”?

Tras una serie de cataclismos que forzaron a la humanidad a abandonar la Tierra, Nova Prime se convirtió en su nuevo hogar. Muchos años después, el legendario general Cypher Raige regresa junto con su hijo Kitai, pero terminan perdidos en un lugar desconocido y peligroso.