Un diálogo con David Bohórquez, director de “Diavlo”

David Bohórquez (Bogotá, 1990) hizo documentales y algunos guiones, pero se hizo conocido principalmente como director de videos para Monsieur Periné, Sebastián Yatra y Juan Luis Guerra. De ahí saltó al cine con las cintas de suspenso “Demental” (2014) y “Relación mortal” (2019). Su nuevo filme es “Diavlo”, en el cual una joven enfermera llamada Cherry (Fiona Horsey) llega a una misteriosa mansión para hacerse cargo de un anciano. Ni la familia anfitriona ni el paciente son lo que esperaba, y así se inicia una pesadilla en los bosques perdidos de algún lugar en Estados Unidos. Conversamos con el director.

Lo primero que llama la atención de “Diavlo” es el asunto del inglés. ¿Cómo lo manejaste durante la filmación?

Mi película anterior ya la había hecho en inglés, es algo a lo que ya me había enfrentado; en el Perú se estrenó bajo el título de Relación mortal hace un año. Inicialmente la intención era de abrir puertas de exportación, sobre todo en países angloparlantes, y la experiencia de grabar en inglés para mí es un lindo reto, para mí el cine americano es uno de mis referentes principales. Aprecio el cine europeo, por supuesto, sobre todo de Polonia, que me gusta mucho. Y siempre cuando no es tu idioma principal te genera retos.

¿Cómo fue el proceso del guion?

Lo escribí inicialmente en español, con la intención de que sea traducido, por eso de pronto en algunas partes de la película se siente un inglés más escrito que oral, parece un poco doblado, no el que hablas en la calle. Algunas frases que escribí en español se iban a decir en inglés en mente.

“Diavlo” me hace pensar en cintas como “El conjuro” o “El horror de Amityville”, ese tipo de horror hollywoodense de la casa maldita en medio del bosque, pero me hablas de cine polaco.

¿Dónde están esas referencias en “Diavlo”?

Hay cintas de (Roman) Polanski antes de “El bebé de Rosemary” de cuando él estaba empezando, y se les conoce como “La trilogía de los apartamentos”. Son de bajo presupuesto, pero para citarte un ejemplo inmediato, pues precisamente “El bebé de Rosemary”. Si quieres un ejemplo más reciente, pues está “Ida” de (Pawel) Pawlikowski, un drama en blanco y negro que aunque no es el género sí hay allí una referencia. Es una película que he visto más de una vez y no por gusto, sino en mi labor de estudiar, en cuestión de planimetría, en lo que piensas antes de grabar y al final en lo que en la sala de edición sale. Yo no soy tan fan de grabar un plano por todos lados y después construirlo, aunque lo he hecho. Es otra manera de grabar perfectamente válida. Pero estas referencias están presentes en cuanto al cine polaco.

¿Estás satisfecho con el producto final? ¿Qué era lo que querías decir con “Diavlo”?

Sí, estoy satisfecho, estoy seguro que con los años y con mis próximas películas va a ir adquiriendo más valor; soy un director más fuerte después de haber logrado “Diavlo”. Siempre está ese abismo cuando eres realizador de plasmar lo que está en tu mente y lograr que alguien le pueda dar play o verlo en un cine, porque ideas geniales todos tenemos en la mente. La batalla de un director es qué de esa mente puedes traer a la realidad. Sí siento que lo que nos planteamos, lo logramos.

Obviamente “Diavlo” me alcanza en una etapa más madura respecto a mis proyectos anteriores y se logró. Sigo en el camino de mejorar, eso no para hasta que uno ya no puede dirigir porque está muy viejito o algo. Uno siempre trata de mejorar y siento que todo el aprendizaje que tuve en “Diavlo” se va a ver reflejado en películas mucho más complejas a futuro.

El final deja elementos abiertos. ¿”Diavlo” tendrá continuación, una secuela?

Yo no consideraría grabar una continuación, una secuela, pero es una historia que podría seguir, sobre todo tratándose de esta saga medio familiar, que tiene elementos de pasado, medio de futuro, puedo hablar de Dwayne (Marvens Paissano), de lo que pasa con la balsa y su familia, puedo hablar de la hermana de Phillip (Germán Naranjo), a ver qué pasó con esa historia. Como tiene esta característica de saga, puedes sacarles precuelas, secuelas.

¿Qué viene después de “Diavlo”?

Estoy produciendo una ciencia ficción con acción, ahora que tengo un poco más de apoyo, quiero explorar con el cine con más precipitación y ritmo. “Diavlo” es de alguna manera contemplativa, de esto también éramos conscientes a la hora de proponer este tipo de películas que tienes que poner de tu parte un poco para conectarte, no es tan fácil, le prestas totalmente atención. En el siguiente reto me voy a salir ligeramente el terror, sigo flirteando con él, pero tengo tengo curiosidad por explorar la ciencia ficción y la acción.

“Diavlo” se anuncia como un filme de terror, pero no hay tanta violencia, tanto gore.

Sí, claro, yo lo veía sin llegar a traicionar lo que vendes, aunque de cierta manera lo haces —sobre todo si eres fan del gore y las cosas más explícitas— Yo soy consciente del anzuelo que pongo desde los posters. Básicamente estoy escondiendo el brócoli entre el arroz, quiero darle al público algo que tal vez pueda gustarle sin que les guste (de antemano). Seguro que eres fan de los Jason, películas comerciales con tanta acción, de pronto no te gusta, pero estoy moviéndome entre lo autoral y lo comercial, que es lo que me gusta de mi carrera.

¿Cuál fue la secuencia que más te gustó, el momento más desafiante que te tocó resolver?

Una secuencia de sueños paralelos, me metí con el compositor a tocar algo de piano; de pronto, volvió el David de los videoclips, porque ahí ya tengo control. Es una escena compuesta de escenas grabadas en días distintos, pero me salió bien y la disfruté.