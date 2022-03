Los Oscar 2022 están a la vuelta de la esquina. La lista completa de nominados tiene a todo mundo muy expectante, especialmente por aquellas categorías que premiarán a actores y actrices. En el caso de los intérpretes masculinos, algunas de las predicciones indican que Will Smith sería el gran ganador, gracias a su trabajo en “King Richard”. Asimismo, Benedict Cumberbatch (“El poder del perro”) también es uno de los favoritos de la noche.

Andrew Garfield cerró el 2021 con su retorno como el Hombre Araña en "Spiderman: no way home". Foto: Academy Award / Twitter

Por su parte, Andrew Garfield, además de haber regresado como el Hombre Araña para “Spiderman: no way home”, protagonizó “Tick, tick… Boom!”, un aclamado musical de Netflix que le valió un Globo de Oro, entre otros reconocimientos. Sin embargo, el actor no está muy convencido de llevarse la estatuilla en la gala de la Academia.

En entrevista con Jimmy Kimmel, Garfield se mostró confiado en que el Oscar no llegará a sus manos: “Creo que se puede sentir, se puede sentir donde va la energía, incluso antes de los premios. (…) He mirado en las webs de apuestas y no soy el favorito”.

“Siento que puedo disfrutar de la noche y aplaudir a quien creo que va a ganar”, agregó, sin mencionar exactamente a quién se refiere, aunque muchos creen que podría ser Smith, debido a su gran desempeño en la temporada de premios.

¿Contra quién compite Andrew Garfield en los Oscar 2022?

Javier Bardem por “Being the Ricardos”

Benedict Cumberbatch por “The power of the dog”

Denzel Washington por “The tragedy of Macbeth”

Will Smith por “King Richard”

Will Smith en "King Richard". Foto: difusión

¿De qué trata “Tick, Tick... Boom!”?

“En la cúspide de su 30 cumpleaños, un joven y prometedor compositor de teatro navega por el amor, la amistad y las presiones de la vida como artista en la ciudad de Nueva York”, recita la sinopsis oficial.

A diferencia de otras películas protagonizadas por Andrew Garfield, “Tick, Tick...Boom!” es una propuesta musical. Su emocionante trama es una adaptación cinematográfica, dirigida por Lin-Manuel Miranda, de la puesta escénica autobiográfica que usa Jonathan Larson para relatar sus propias experiencias.