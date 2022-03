Uno de los primeros representantes de la comunidad LGTBIQ+ fue introducido en “Eternals”. Aunque las escenas del superhéroe gay desataron todo tipo de comentarios, Marvel Studios sigue trabajando para dotar al UCM con mayor inclusión. En ese sentido, según informa The Direct, el famoso insider Daniel Ritchman indica que la compañía presentaría a su primer personaje no binario con el estreno de “Ironheart”.

Phastos fue el primer héroe gay del UCM. Foto: difusión.

Si bien no se ha detallado si será protagonista o un rol secundario, se sabe que quien lo interprete debe estar entre sus 20 o 30 años, según la descripción proporcionada por el scooper. En cuanto a su carácter, es calificado como “extremadamente inteligente, astuto y equilibrado”.

Asimismo, se ha precisado que este papel será de gran importancia para la trama; además, estará presente en los seis episodios que tendrá esta serie para Disney Plus.

De ese modo, el nuevo personaje agregaría un paso más hacia la representación positiva LGTBIQ+ en el UCM, luego de “Eternals” y “Loki”, cuyo episodio 3 confirmó la verdadera orientación sexual del ‘Dios de las mentiras’.

“Ironheart” fue confirmada durante la presentación del Día del Inversor de Disney de 2020. La serie seguirá a Riri Williams (interpretada por Dominique Thorne), una adolescente y genio de la invención que llega a crear la armadura más avanzada que se haya visto desde Iron Man.

Se espera que Thorne debute como la superheroína en “Black Panther: Wakanda forever”, antes de dar paso a su aventura en su propia serie, cuyo cast confirmado, por ahora, cuenta con la presencia de Anthony Ramos (“Transformers: rise of the beasts”) y Lyric Ross (“This is us”).