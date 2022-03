“Cazafantasmas”: director compara críticas negativas con bullying de escuelas

“Ghostbusters”, la mítica película de los años 80, tuvo un reboot protagonizado por mujeres: Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon y Leslie Jones. Ellas conformaron un nuevo grupo de equipo de cazafantasmas tras una ola de fantasmas y demonios que atacan Nueva York.

La dirección estuvo a cargo de Paul Feig, quien no esperaba una recepción tan negativa por parte de los fanáticos en las redes sociales. Seis años después del estreno de la cinta, el cineasta conversó con The Hollywood Reporter sobre la controversia.

“Que mucha gente tiene muchas opiniones apasionadas e Internet les permite expresar directamente esos juicios. Fue un momento tenso en la historia de nuestra nación, y creo que quedamos atrapados en medio de eso. Si hubiera sido unos años antes o después, no sé si hubiera golpeado así”, comentó al medio.

“Fue difícil de asimilar, y todo un asalto para mí porque siempre había tenido una relación tan encantadora con Internet. Simplemente me llevó de vuelta a la escuela primaria y a los matones. Lo malo es que todo lo que hicimos fue tratar de hacer una película para hacer reír a la gente. De repente, se volvió político y se salió de control”, lamentó.

Pese a esta dura experiencia, Paul Feig no está dispuesto a dejas las redes sociales y no cambiaría nada de lo que hizo en su momento:

“Es un mal necesario. Tengo 2 millones de seguidores en Twitter. Es muy difícil dejar eso. Cuando trabajas con estudios, quieren que tengas ese alcance. Y no estoy en desacuerdo. Y me encanta esa película, por cierto. Nunca me arrepentiré de haberlo hecho”, reflexionó.

¿Qué dijo la crítica de “Cazafantasmas”?

En Rotten Tomatoes, el “Ghostbusters” del 2016 cuenta con una aprobación del 74% por parte de la crítica especializada. No obstante, los fans solo le otorgan un 49%.

“Hace un trabajo impresionante al presentarse por sí misma como una comedia sobrenatural maravillosamente interpretada y despreocupada, incluso si no puede evitar palidecer un poco en comparación con el original clásico”, dictamina el consenso.