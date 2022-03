Cate Blanchett: “Quiero pasar más tiempo siendo yo misma”

El País.

Cate Blanchett cree que hay demasiados premios. Y sabe de lo que habla. Porque los tiene casi todos: dos Óscar, tres Bafta, tres Globos de Oro y tres del Sindicato de Actores. Por si no fuera suficiente, ahora ha emprendido la conquista de Europa. Acaba de recibir en París un César honorífico y hace un mes recogía el Goya Internacional de manos de Pedro Almodóvar, con quien va a rodar la primera película en inglés del director español, Manual para mujeres de la limpieza.

Julia Roberts decía que según se va haciendo mayor, actuar le resulta más y más humillante.

Se vuelve más difícil. ¿Por qué? Yo creo que cuando trabajas en el terreno artístico –también si eres, por ejemplo, un escritor–, este terreno se enreda cada vez más en tu vida. Yo paso la mayor parte de mi tiempo siendo otra persona, y creo que quiero pasar más tiempo siendo yo misma (...). He trabajado con retoques digitales en El curioso caso de Benjamin Button y, sí, puede ser una liberación, pero al final, según te vas haciendo mayor, te enfrentas cada vez más a tus limitaciones, y eso es humillante.

¿Es la industria del cine más fácil ahora para las mujeres que cuando comenzó?

Si seguimos hablando de ello es porque el problema aún existe. Pero tenemos que seguir hablando y trabajando en ese asunto hasta que deje de ser un tema de conversación. A veces sigo entrando en el set y hay 30 hombres y yo soy la única mujer y pienso: “Esto está tan poco en sintonía con lo que está pasando en la sociedad. ¿Cómo es posible que conectemos con la audiencia así? Cuando estás en un ambiente de trabajo mayoritariamente masculino o blanco resulta anticuado y sientes que también empieza a ser irrelevante. Creo que ha habido un gran cambio, pero hay que mantenerse firme y entender que los cambios son muy frágiles, como lo es también la democracia. Así que hay que perseverar.

Fue directora creativa de la Compañía de Teatro de Sidney. ¿Esa experiencia ha influido en su trabajo como actriz?

No solo éramos directores artísticos sino también CEO, así que éramos responsables de la salud económica y creativa de la compañía. Y muchas veces esos dos aspectos se conciben como excluyentes. Pero no tienen por qué serlo: a lo largo de mi carrera he trabajado con productores que son increíbles a la hora de mantener las finanzas en orden y al mismo tiempo ayudar con las decisiones creativas.

-¿Ese perfil de productor está en peligro de extinción?

Sí, desgraciadamente, porque es algo a lo que yo aspiro (producirá la película con Almodóvar). No todo se reduce a estar delante de la cámara Yo no me siento obligada. Ya no. Ya lo he hecho. Ya he aburrido a la audiencia lo suficiente. No lo necesito. Ya no más.

¿Qué espera ahora de Manual para mujeres de la limpieza, su proyecto con Almodóvar?

Habíamos hablado muchas veces de trabajar juntos, pero nunca era el momento adecuado. Él es un hombre de un gusto y discernimiento increíbles. Es muy preciso y como sus películas, muy libre. Estamos muy alienados y emocionados con el proyecto. Me encanta porque trabaja con corazón y con sus manos. Y con su cabeza, claro. Es una persona muy conectada con lo que sucede en el mundo, pero al mismo tiempo alguien que sigue su propio camino.

PUEDES VER: Pedro Almodóvar dignifica a los desaparecidos en Venecia

Ha hecho un máster en perspectiva latina. Ha trabajado con Alejandro Cuarón, Guillermo del Toro y ahora Almodóvar. ¿Hay algo que diferencie a los directores latinos del resto?

Todos poseen un corazón increíble y cierta brutalidad, pero no en el mal sentido de la palabra. Me refiero a que no huyen de cosas que otros prefieren no nombrar. Sus búsquedas intelectuales resultan muy suntuosas de digerir visualmente. Los directores latinos y australianos tienen una versión muy especial, única, del mundo, y por eso cada vez tienen más peso dentro de la industria cinematográfica estadounidense.