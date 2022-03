“The Batman” se mantiene como un éxito en la taquilla, por lo cual la inevitable conversación sobre sus potenciales secuelas ha inundado de emoción a los fanáticos. Si bien el propio protagonista, Robert Pattinson, comentó quién podría ser el villano en la esperada segunda parte, las series derivadas para HBO Max también expandirán el universo del personaje.

En ese sentido, un reciente reporte del portal Giant freakin robot indica que el director del largometraje, Matt Reeves, habría puesto los ojos en Victoria Pedretti, famosa por su papel de Love Quinn en “You” de Netflix, para dar vida Harley Quinn.

Victoria Pedretti interpreta a Love Quinn en "You" de Netflix. Foto: Glamour

De acuerdo con el citado medio, la actriz debutaría primero en el ya confirmado spin-off del asilo Arkham (adicional al de The Penguin), en donde podrían relatarse los orígenes de la villana, para luego darle un espacio en la trama de una posible “The Batman 2″. No obstante, hay un detalle en particular.

Según se lee en el informe de GFR, Pedretti se alejaría de la interpretación que se ha hecho anteriormente de la antagonista para darle un enfoque un tanto diferente; es decir, un poco menos caricaturesco y más aterrizado.

De concretarse todo ello, la representación de Harley calzaría con la temática con tintes de película de terror que se viene manejando para el spin-off de Arkham.

La próxima serie spin-off de The Batman, “Arkham Asylum” de Matt Reeves será como una gran película de terror. Foto: Composición / Warner Bros.

Además, la actriz tiene experiencia en este tipo de narrativas, puesto que para Netflix tuvo un papel de psicópata, y ha trabajado para la serie de horror “The haunting of Hill house”, también de la gran N roja.

Por otro lado, no se tiene en claro cómo sería su reunión con Joker. No obstante, el final de “The Batman” ya sentó las bases para la presencia del payaso, quien es llevado a la ficción por el actor Barry Keoghan (Druig en “Eternals” del UCM).