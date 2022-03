“Spiderman: no way home” estuvo marcada por una gran nostalgia para los espectadores gracias a la reunión entre Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield. Este último, a diferencia de sus compañeros arácnidos, no logró completar su trilogía, y los planes que se tenían para la tercera entrega se vinieron abajo tan pronto como la idea del reboot del personaje para el UCM empezó a tomar forma.

Claramente, ver a los tres actores en una misma película no solo tiene a los fans esperando una nueva aventura compartida, sino que muchos quieren que Garfield complete su saga. De hecho, el propio actor se ha mostrado abierto a aquella posibilidad. Pero la primera pregunta que surge es: ¿será rentable o un fracaso?

Por lo pronto, un video exclusivo publicado por la cuenta de Sony en Twitter nos muestra una especie de homenaje en donde podemos ver al nominado al Oscar por “Tick, tick… boom!” en escenas de “No way home” junto a algunas secuencias de la franquicia “The amazing Spider-Man”, y hacia el final vemos la frase “The amazing Peter #3″.

Lejos de ser una confirmación para una nueva película con Garfield, los fans tomaron el contenido audiovisual como un guiño a un posible regreso del personaje, o quizá una referencia a que podrían considerar poner en marcha un proyecto del ‘Trepamuros’ con el artista. En ese sentido, el hashtag #MakeTASM3 ha resurgido en Twitter.

A continuación, te dejamos algunas de las reacciones de los cibernautas.

Fans piden a Sony “The amazing Spider-Man 3” con Andrew Garfield y usan el hashtag #MakeTASM3 para hacerse escuchar. Foto: captura de Twitter

Fans piden a Sony “The amazing Spider-Man 3” con Andrew Garfield y usan el hashtag #MakeTASM3 para hacerse escuchar. Foto: captura de Twitter

Fans piden a Sony “The amazing Spider-Man 3” con Andrew Garfield y usan el hashtag #MakeTASM3 para hacerse escuchar. Foto: captura de Twitter

Fans piden a Sony “The amazing Spider-Man 3” con Andrew Garfield y usan el hashtag #MakeTASM3 para hacerse escuchar. Foto: captura de Twitter

Fans piden a Sony “The amazing Spider-Man 3” con Andrew Garfield y usan el hashtag #MakeTASM3 para hacerse escuchar. Foto: captura de Twitter

¿Qué pasó con “The amazing Spider-Man 3″?

De acuerdo con CBR, “The amazing Spider-Man 3″ ya tenía su estreno programado para el 2016, para una cuarta entrega en 2018. Pero, cuando Sony conversó con Marvel Studios para trabajar en conjunto, el presidente de la compañía detrás del UCM, Kevin Feige, se negó a cooperar. ¿La razón? Quería trabajar en un reboot completo del personaje para su universo de películas.

De ese modo, la entonces presidenta de Sony Pictures, Amy Pascal, decidió descartar una secuela para la historia protagonizada por Andrew Garfield y aliarse con ‘La casa de las ideas’ para crear una nueva trama. Fue entonces que introdujeron a ‘Spidey’ en Civil War con Tom Holland como su intérprete.