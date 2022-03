“Pachinko”: una epopeya de historia, amor y coraje

Para los actores coreanos Lee Min-ho y Minha Kim, participar en ‘Pachinko’ ha sido un aprendizaje. La serie de 8 capítulos, que se estrenará en Apple TV+ este 25 de marzo, es una de la más esperadas por los fanáticos de la cultura asiática, no solo por su historia (basada en la novela homónima más leída en The New York Times), sino por el elenco que reúne a una verdadera constelación de estrellas coreanas, entre ellas, Yuh-Jung Youn, ganadora del Óscar (mejor actriz de reparto en Minari, 2021), quien interpreta a la protagonista en su edad adulta.

A través de la vida de una mujer llamada Sunja, ‘Pachinko’ narra los sueños y esperanzas de cuatro generaciones de una familia migrante coreana en un drama histórico que viaja entre Corea, Japón y Estados Unidos y se desarrolla a lo largo de 70 años. “Para mí es como un regalo inesperado. La serie me dio un puñado de experiencias y oportunidades para interpretar a esta mujer. Me sentí muy orgullosa cuando me convertí en Sunja, porque tiene un corazón cálido y es muy auténtica en la manera en que maneja los problemas y supera los obstáculos”, cuenta Minha Kim sobre su versión joven de la protagonista.

La intérprete de 25 años, quien conversa a través del Zoom con La República y otros medios, agrega que tuvo muchas conexiones con su personaje. “Sí, hubo muchas y las descubrí mientras me preparaba para el rol. La mayor similitud que encontré con ella fue que a pesar de todas las dificultades que atraviesa, Sunja tiene un gran instinto de supervivencia y sabe cómo protegerse y proteger a su familia, así que llegó un punto que, en verdad, sentí que era parte de mí también”.

De chico bueno a villano

A los 16 años, Sunja conoce al amor de su vida: Hansu, el hombre de quien se embaraza y se aleja cuando descubre que está casado. El rol recae en el actor Lee Min-ho, (estrella de ‘Boys Over Flowers’), quien confiesa que el papel ha significado un giro total en sus interpretaciones, casi siempre centradas en galanes de buen corazón. “He actuado alrededor de 16 años y ni siquiera he estado alguna vez satisfecho con mi performance, siempre pienso qué hacer mejor y cómo actuar con autenticidad. Esta vez, Hansu es muy diferente a mis otros personajes, es muy realista y aterrizado y quería proyectar esas vibras. Lo más importante para interpretarlo ha sido su autenticidad. Y, sobre mi performance, le queda al público decidir si le gusta o no. Por mi parte, pienso que nunca voy a estar satisfecho”, afirma Min-ho.

Para la construcción de Sunja y Hansu, ambos actores tuvieron que investigar, ya que gran parte del drama se desarrolla durante la ocupación japonesa en Corea (1910- 1945), los mismos años en que sus personajes se conocen y enamoran. “No solo leí la novela, traté de estudiar sobre la historia coreana japonesa, quería entender qué es lo que estaba pasando. También leí libros y escuché música de esa época y le pregunté cosas a mi abuela de 94 años. Ella me contó episodios de sí misma, sus pensamientos y emociones, cosas que yo quería investigar. Así que me puse a trabajar, tratando de sentir esa cultura”, cuenta Minha Kim.

“En mi caso, tenía nociones básicas de aquella época gracias a la escuela, pero eso fue hace mucho tiempo, así que revisé los mayores eventos de esa época. Pero creo que el foco de esta serie no son exactamente los eventos históricos en sí, sino de quienes sobrevivieron y no fueron incluidos, de entender los sentimientos y emociones de esas personas. Así que traté de buscar imágenes y fotografías de esa época para entender cómo era ser gente y vivir en ese tiempo”, revela Min-ho.

El actor de 34 años confiesa que la serie lo devolvió a la fama y que se encuentra listo para continuar trabajando ya sea en Hollywood o en cualquier otro lugar. “No había tenido una audición por mucho tiempo, así que fue refrescante para mí, de alguna forma regresó mi brillo. Diez años atrás, cuando era más joven en mi carrera, tuve muchas audiciones y ‘Pachinko’ me recordó ese tiempo y pasión. Creo que esta experiencia sentó el camino para más trabajo, no solo para Hollywood sino para cualquier historia que se cuente en cualquier parte del mundo”.