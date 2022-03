Oscar 2022 excluyó a “No se habla de Bruno” de nominaciones, pero anuncia su presentación

A escasos días para los Oscar 2022, gala que llega con comentarios negativos —debido a que la Academia eliminó ocho categorías de la transmisión en vivo—, fanáticos del cine tienen todavía contenido importante que ver.

Con el paso de las semanas, se ha compartido qué actores, actrices y artistas en general serán parte de la 94° ceremonia anual. Así también, se confirmó que se contará con la primera presentación en vivo de la canción “No se habla de Bruno”, tema que forma parte de la película de Disney “Encanto”.

La presentación de la melodía es un poco extraña, dado que no fue nominada en la categoría de mejor canción, ya que Disney optó por presentar “Dos oruguitas” para la competencia. Por lo general, las actuaciones de música en vivo se reservan para los nominados, que este año incluyen a “No time to die”, de la película de James Bond; “Somehow you do”, de “Four good days”; “Down to joy”, de “Belfast”; y “Be alive”, de la película “King Richard”.

Meses atrás, “Encanto” se convirtió en un éxito instantáneo cuando llegó a los cines y, más adelante, se presentó en Disney Plus. Además de mejor canción, la cinta también está nominada a mejor película animada.

"Encanto" ya está disponible en Disney Plus, plataforma donde ya es una de las películas más populares. Foto: Disney

El tema escrito por Lin-Manuel Miranda “We don’t talk about Bruno” cautivó a las familias con su ritmo único, letras pegadizas y gran energía. Fue tan popular, que se colocó como el primer sencillo de Disney en alcanzar el número uno en las listas Top Billboard 100 en casi 30 años.