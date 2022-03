“Moon Knight”, “Morbius” y más: 13 grandes antihéroes de series y películas basados en cómics

Ya han pasado varios años desde que los superhéroes se convirtieron en un género cinematográfico propio. Por la pantalla grande han pasado íconos de las historietas como Superman, Batman, Spiderman o Iron Man, que se han convirtieron a lo largo del tiempo en fenómenos de taquilla y de la cultura (pop) popular. Pero el cine y la TV, ávidos en historias que atraigan más público, también han acogido a los antihéroes, personajes muy exitosos solo en los cómics.

¿Qué es un antihéroe?

Es un personaje contrario a los héroes, que en su mayoría son seres casi perfectos (o de otro mundo). Los antihéroes están llenos de defectos, como la mayoría de las personas, y dispuestos a hacer actos que un superhéroe nunca haría. Es por eso que nos cautivan igual o incluso más que los mismos héroes. El antihéroe muchas veces ha tenido una vida trágica (por lo menos varios de los basados en cómic), por lo que reflejan en ellos los defectos que nos hacen humanos: el odio, la venganza, el rencor, el miedo, la vergüenza, la tristeza.

¿Y tú con cuál te identificas? Te ayudamos con esta lista de algunos de los mejores antihéroes que han sido adaptados de los cómics al cine y la televisión.

“Moon Knight” (2022)

Marc Spector (Oscar Isaac) es un joven hijo de un rabino judío, exboxeador de peso pesado y exmarine. Luego de servir para su país, su vida cambió cuando le tocó trabajar en una excavación en Egipto. Durante su estancia en el lugar, sufrió un grave accidente que dejó a todo mundo pensando que había muerto.

No obstante, fue salvado milagrosamente por una fuerza misteriosa que se le reveló como Khonshu, el dios egipcio de la Luna. El misterioso ser habló con Spector a través de visiones, en las cuales le ofreció una segunda oportunidad de vivir a cambio de convertirse en una especie de vigilante. Marc aceptó la oferta y empezó a ser conocido como Moon Knight. La serie basada en un cómic de Marvel del mismo nombre está pronto a estrenarse por Disney Plus.

“Morbius” (2022)

Es un antihéroe vampiro interpretado por el ganador del Oscar Jared Leto y basado en un cómic de Marvel. Antes de obtener sus poderes, él era el doctor Michael Morbius, un bioquímico de alto nivel que padecía una enfermedad sanguínea extremadamente rara y mortal. Desesperado por una cura, realizó experimentos peligrosos con el ADN de un murciélago y se transformó en un vampiro. La cinta se estrenará en abril después de varias postergaciones.

“Spawm” (1997)

El largometraje de 1997 no le hizo justicia a Spawn (interpretado por Michael Jai White). Se trata de un interesante antihéroe de Image Comic que originalmente es un asesino del Gobierno que es traicionado y al morir hace un pacto con el infierno para regresar a la Tierra, pero lo hace con poderes sorprendentes debido a que es la clave del juicio final. HBO Max transmite una serie animada con muchos mejores resultados que la película.

“Ghost Rider” (2007)

Se realizaron dos películas basadas en este personaje de Marvel del mismo nombre. El buen Nicolas Cage interpretó a Johnny Blaze/Ghost Rider. La historia del personaje está basado en la leyenda alemana de Fausto: El demonio Mefistófeles envía a su cazarrecompensas de los condenados, el Ghost Rider, para recuperar el contrato de San Venganza por el control de mil almas corruptas.

Al ver que el acuerdo le daría al demonio el poder de traer el infierno a la Tierra, el Jinete se niega y escapa con él. En 1986, Mefistófeles se acerca a Johnny Blaze, de 17 años, y le ofrece curar el cáncer de su padre a cambio del alma de Johnny. La película recibió críticas negativas de los críticos, pero fue un éxito de taquilla que hizo que se haga una secuela, titulada “Ghost Rider: spirit of vengeance” en el 2012 con Cage de nuevo con su papel.

“Hellboy” (2004)

Esta película fue dirigida y coescrita por Guillermo del Toro y protagonizada por Ron Perlman como “Hellboy”, y se basa en la novela gráfica “Hellboy: seed of destruction de dark horse comics” de Mike Mignola. La película que tuvo mucho éxito muestra a este antihéroe viviendo con una docena de gatos y acceso limitado al mundo exterior, y es considerado una leyenda urbana por la población en general, mientras trabaja en secreto para mantener al mundo a salvo de las amenazas paranormales con su equipo, la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal. Después lanzaron un secuela de relativa repercusión: “Hellboy II: the golden army”.

“El Cuervo” (1994)

“El Cuervo” es una película de 1994 basada en la serie de cómics homónima del año 1989 de James O’Barr, en donde el protagonista, Eric Draven, un joven guitarrista de rock, es brutalmente asesinado junto con su prometida Shelly. Un año después, Eric vuelve a la Tierra, guiado por un cuervo negro, en busca de venganza.

La cinta logró notoriedad aun antes de su estreno debido a que durante el rodaje el protagonista Brandon Lee murió tras ser tiroteado en una escena a manos del actor Michael Massee por accidente. Se pensó abandonar el proyecto tras su muerte, pero finalmente se decidió seguir adelante, utilizando un doble, escenas oscuras y retoques por computadora.

“Dredd” (1995)

Proveniente de los cómics británicos 2000 AD, Dredd es un implacable agente de la ley conocido como ‘Juez’ que junto con sus compañeros tiene la capacidad de detener, condenar y ejecutar a los criminales. En 1995 fue estrenada una película protagonizada por Sylvester Stallone en el papel de Dredd, pero fue hasta el 2012 que el personaje recibió la adaptación que merecía en Dredd con Karl Urban en el papel principal.

“Blade” (1998)

De la factoría Marvel. Blade es un hombre medio mortal, medio vampiro, capaz de andar bajo la luz solar. Trata de vengar la muerte de su madre e impedir que los vampiros dominen el mundo. Esta cinta es protagonizada por Wesley Snipes, al igual que sus secuelas: “Blade II” y “Blade: Trinity”.

En el año 1967, una mujer embarazada es tratada en un hospital después de ser mordida por un vampiro, pero los médicos piensan que la herida es una mordedura de un animal. Ellos tratan de revivirla, pero ella muere después de entregar a su bebé. El niño hereda la fuerza, la sed de sangre y los sentidos mejorados de los vampiros, pero no sufre sus debilidades, como el ajo o la luz del sol. Él crece hasta convertirse en Blade, el cazador de vampiros.

“Deadpool” (2016)

Wade Wilson, tras ser sometido a un cruel experimento científico, adquirió poderes especiales que lo convirtieron en Deadpool. Armado con sus nuevas habilidades y un sentido del humor retorcido, tratará de dar caza al hombre que casi destruye su vida. Esta adaptación de Marvel con Ryan Reynolds ha tenido tal éxito que va en camino a su tercera cinta, y él es uno de los superhéroes (antihéroe) favoritos.

“Constantine” (2005)

La película se basa en John Constantine (Keanu Reeves), personaje de los cómics de Hellblazer de DC Comics. Nacido con el don de ver a los ángeles y demonios que viven en la tierra bajo aspecto humano, John Constantine se quitó la vida para escapar de sus visiones. Resucitado en contra de su voluntad, patrulla la frontera terrenal entre el cielo y el infierno buscando salvarse de la condena eterna por su suicidio y exorcizando los demonios de vuelta al infierno, en un intento de ganarse el favor de los cielos.

“V de Venganza” (2006)

Después de una guerra mundial, Londres es un estado policíaco ocupado por un Gobierno fascista. Un vigilante conocido solo como V (Hugo Weaving) utiliza tácticas terroristas para luchar contra el estado totalitario en el que ahora vive. Surgido del cómic de Alan Moore V for Vendetta, el hombre detrás de una máscara es Guy Fawkes, que en la Inglaterra de un futuro distópico se enfrenta a un régimen despiadado y destruye el Parlamento del Reino Unido.

“The Punisher” (2004)

“El Castigador” está basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre y protagonizada por Thomas Jane. Frank Castle es un agente del FBI con una carrera intachable, que se hace pasar por un traficante llamado Otto Creig en una operación encubierta para detener a unos contrabandistas de armas.

En una emboscada que les tiende el FBI, se forma una balacera y el resultado es la muerte, por error, del hijo de Howard Saint, un hombre de negocios que se dedica al lavado de dinero. Esto provoca que su esposa y sus hijos sean asesinados. Entonces, Frank Castle comienza su venganza contra el crimen al actuar como juez, jurado y verdugo. Es sin dudas uno de los antihéroes (humano y sin poderes) más reales de los cómics. Ha tenido dos películas más, una serie de TV, y tendrá otra próximamente.

“Peacemaker” (2021)

Serie basada en el personaje del mismo nombre, derivada de la película “The Suicide Squad” y creada por James Gunn. John Cena nos presenta a Christopher Smith, quien apareció por primera vez en Charlton Comics en 1966. Smith es un pacifista y diplomático comprometido con la búsqueda de la paz.

No duda en usar la fuerza para su causa y aunque no tiene ningún tipo de súperpoder propiamente dicho es capaz de utilizar cualquier tipo de arma existente. Es un justiciero que no se ajusta a las leyes internacionales, suele operar por su cuenta, y porta un traje antibalas que lo libra de casi cualquier proyectil lanzado a bocajarro o desde larga distancia. Un antihéroe nato.