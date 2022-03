“El príncipe del Rap”: “Bel-Air” altera la escena mas desgarradora de la icónica serie

“Bel-Air”, el reboot del clásico “El príncipe del rap”, se viene emitiendo en Estados Unidos causando gran interés en el público de Peacook, streaming que presenta cada uno de sus capítulos. En su última entrega, un momento ícono de la serie original ha sido modificado.

La ficción estableció un giro en lo que pasó con el padre de Will, Lou. En el show de los años 90, se conoce un poco de él y por qué dejó a su familia, pero la historia de 2022 no solo explicó esto, sino le dio un transfondo más oscuro.

El otro destino para el padre de Will en “El príncipe del rap”

En la historia de 1990, Will conoce a su padre por primera vez en “Papá tiene una nueva excusa”, episodio 24 de la temporada 4 de “El príncipe del rap”. Aquí Lou le explica a su hijo por qué lo dejó a él y a su mamá: “Verás, el día que naciste fue el día más feliz de mi vida. La primera vez que te abracé, no pensé que alguna vez te dejaría. Un día, entré en pánico y corrí. Fue egoísta y cobarde, pero eso fue lo que hice. Lo siento”.

Considerado como uno de los capítulos más tristes y conmovedores de la ficción, el episodio cierra con Will emocionado al pasar más rato con su papá, pero se da cuenta que esto es una ilusión al ver que él nuevamente lo dejará. Aquí es donde él y el tío Phil discuten y le dice que lo deje de sermonear porque no es su padre. Triste al ver a Lou partir, llora abrazando a quien desde años lo crió.

Como anunció Will Smith, “Bel-Air” se aleja de la emotividad y aplica el drama en sus capítulos. En el episodio 8 de la temporada 1, la madre de Will, Viola, lo visita en su cumpleaños número 17 y les dice a Vivian y Phil que ha decidido contarle la verdad sobre su padre.

Ellos se oponen y le recuerdan a Viola que Lou estuvo “involucrado en actividades peligrosas en el pasado”, por lo que es mejor que no le diga nada. La entrega da a entender que los tíos del adolescente tienen mucho que ver en su desaparición, una que al parecer esconde un oscuro secreto.

El capítulo acaba con Will pidiéndole a Geoffrey que localice a Lou por él, aunque esto significa ir a espaldas de Phil. El mayordomo accede. Con una reunión inminente entre Lou y Will, así como la inevitable revelación de lo que le hicieron Viola, Vivian y Phil, la temporada 1 de “Bel-Air” hace que la triste historia de Will y su padre sea mucho más compleja de lo que vimos en los años 90.