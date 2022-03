‘‘The Batman’’: establece un nuevo récord, ya supera los US$ 500 millones en la taquilla mundial

‘‘The Batman’’ de Matt Reeves sigue su paso por las salas de cine del mundo y lo está haciendo con bastante éxito. Si bien sus ganancias no serán similares a las obtenidas con ‘‘Spider-Man: no way home’’, sí se cree que serán de las mejores del año que recién comienza. Para cuando ‘‘Morbius’’ se estrene, la cinta del Hombre Murciélago ya habrá obtenido varios millones y estará a punto de estrenarse en HBO Max, donde se espera también sea un éxito entre los suscriptores.

Según ComicBook.com, la nueva versión del Caballero de la Noche protagonizada por Robert Pattinson ha obtenido, hasta ahora, US$ 505.8 millones en la taquilla mundial, con US$ 258.3 millones logrados solo en Norteamérica (Canadá y Estados Unidos), posicionándola como el cuarto largometraje más rentable durante la pandemia, superada por “Spider-Man: no way home”, “007: No time to die” y “Rápidos y Furiosos 9″.

Además, alcanzó el tercer mejor estreno de la época de pandemia en el extranjero (fuera de Estados Unidos), quedándose detrás de “Spider-Man: no way home” y “No time to die”.

''The Batman'' ha obtenido hasta ahora US$ 505.8 millones en la taquilla mundial. Foto: lacasadelcomic.

Es el mejor estreno de Warner en la era pandémica

‘‘The Batman’’ se ha convertido en la película de Warner Bros. Pictures más taquillera a nivel mundial desde el estreno de ‘‘Godzilla vs. Kong’’. Esta producción recaudó unos inesperados 468 millones de dólares en un contexto mucho más difícil. Además, de que se estrenó simultáneamente en cines y HBO Max, muy por el contrario de lo que pasará con la cinta de Reeves, que ha ido primero a cines, aunque muy pronto la tendremos disponible en streaming.

“No podemos estar más emocionados por ver a personas de todo el mundo disfrutando de ‘The Batman’ en los cines”, afirmó Toby Emmerich, presidente de Warner Bros. Pictures. “Matt Reeves ha creado una película extraordinaria que honra el legado de este héroe tan popular en nuestra cultura, al mismo tiempo que lleva a los cinéfilos a vivir una experiencia fresca y original. Queremos felicitar a los que han hecho posible esta maravilla referencia cinematográfica”, añadió el hombre fuerte de Warner en un comunicado oficial publicado en ComicBook.com.

''The Batman'' se ha convertido en la película de Warner Bros. Pictures más taquillera a nivel mundial. Foto: Warner Bros.

Malas noticias de China