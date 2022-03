“Papá por siempre”: ¿qué pasó con los niños que protagonizaron el éxito de los años 90?

“Papá por siempre”, conocida como “Mrs. Doubtfire”, enterneció a los espectadores que vieron la película por primera vez en los años 90. Estuvo protagonizada por el inolvidable Robin Williams y un grupo de niños que interpretó a sus hijos en la cinta.

A 29 años de su estreno, más de un fanático se pregunta qué pasó con los pequeños actores: Lisa Jakub (la hermana mayor Lydia), Matthew Lawrence (Chris) y Mara Wilson (Natalie). Una duda válida dado que no todos continuaron su carrera en Hollywood.

Lisa, quien ahora tiene 43 años, fue expulsada de su escuela cuando obtuvo el papel en “Mrs. Doubtfire”, pero eso no le impidió seguir teniendo éxito. A los 22 años dejó su carrera para casarse con Jeremy Jones, director de teatro de Hollywood. Actualmente es autora del libro “You look like that girl” y lanzó “Blue mala”, un medio web que desearía haber tenido en sus momentos más oscuros.

Matthew participó en varias películas como “Boy meets world”, “The hot chick” y “Una extraña en mi casa” tras el éxito de “Papá por siempre”. Asimismo, protagonizó la serie “Brotherly love” con sus hermanos de la vida real. Con 42 años, es el único que se mantiene vigente en la industria.

En cuanto a Mara Wilson, saltó al estrellato con la cinta “Matilda”, pero la trágica muerte de su madre le afectó lo suficiente como para retirarse de los reflectores por 12 años. Aunque trabajó como dramaturga y lanzó su libro “¿Dónde estoy ahora?”, también participó en algunas producciones como “Big hero 6″ (2018) y “BoJack Horseman”.

¿De qué trata la película?

Daniel Hillard es considerado un padre maravilloso por sus hijos, pero su esposa está cansada de que se comporte como un niño. Tras el divorcio, pierde la custodia de los niños y decide hacerse pasar por una señora mayor para poder ser la niñera de sus pequeños.