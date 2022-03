Daredevil: se hará un reboot de la serie con Charlie Cox para Disney Plus

Después de que el Matt Murdock de Charlie Cox apareciera en “Spider-Man: no way home”, estaba claro que el personaje iba a volver a tener contenido propio, pero esta vez dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM ), sobre todo ahora que las series derivadas de The Defenders, entre las que se encuentran Daredevil, pasan a formar parte de Disney+, y por tanto, la plataforma ya puede hacer todo el contenido que quiera con el personaje.

¿Qué se sabe de la nueva serie de Daredevil?

Todo apunta a que una nueva serie de Daredevil ya se encuentra en desarrollo. A principios de este mes, el medio Murphy’s Multiverse reveló evidencia de una nueva entidad comercial que podría servir como la compañía de producción detrás de este nuevo proyecto de Marvel Studios. Blind Faith Productions LLC sería la nueva entidad propiedad de Disney, sugiriendo que serían los principales encargados de traer el nuevo programa del ‘Hombre sin miedo’.

Todo apunta a que una nueva serie de Daredevil ya se encuentra en desarrollo y con Charlie Cox como protagonista. Foto: Netflix.

PUEDES VER: Charlie Cox prefiere que Daredevil sea tratado para público adulto en Marvel

Además, en nuevo listado que incluye el título “Daredevil Reboot” apareció en el último número de la revista Production Weekly, mencionando que Kevin Feige y Chris Gray serán los productores de la serie. Asimismo, KC Walsh, ex editor en jefe de GWW, informó que el show comenzará a filmarse a fines de 2022 o en algún momento del 2023. Si todo sale como se planea, Charlie Cox estaría de vuelta como el superhéroe en Disney Plus a más tardar en 2024.

Nuevas movidas en la Casa del ratón

Estas nuevas adquisiciones nos demuestra varios aspectos de las decisiones que han tomado Marvel y Disney respecto a sus series. Lo primero de todo es que quieren reiniciar las tramas y los personajes para que puedan entrar en el UCM. Las series que vimos en Netflix no son del mismo universo que el resto que ya se ven en la plataforma, y por algo ya hemos visto a Charlie Cox en Spiderman o a Víctor D’Onofrio en Hawkeye. ¡A esperar se ha dicho!