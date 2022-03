“The walking dead”: Jeffrey Dean Morgan sorprendido por spoiler de AMC

“The walking dead” finalizará su historia central con su onceava temporada, pero varios de sus personajes tendrán más aventuras en sus propios spin-offs. Uno de ellos es Negan, interpretado por Jeffrey Dean Morgan, el antiguo villano del show que se redimió y se convirtió en aliado de los protagonistas.

En los últimos capítulos, él se autoexilia tras darse cuenta de que Maggie no cambiará la opinión que tiene sobre él y que se ha perdido un poco. No se sabía mucho sobre su destino, hasta que el anuncio de la nueva producción reveló antes de tiempo que saldría con vida al final.

“Ahora que hemos anunciado que habrá un spin-off, supongo que no necesitamos morir”, dijo Jeffrey Dean Morgan en The Rich Eisen Show. “Alerta de spoiler, amigos. ¡Lo siento! Todavía no estoy seguro de por qué lo anunciaron ya. Fue un shock para mí”, admitió.

Según el actor, también se sintió confundido en un inicio porque había recibido “órdenes de no decir nada sobre el final, pero también de seguir hablando sobre el spin-off”.

¿De qué trata “Isle of the dead”?

La historia de Negan continuará gracias al spin-off “Isle of the dead” que coprotagonizará junto con Maggie (Lauren Cohan). Ambos viajarán a un Manhattan postapocalíptico y descubrirán un mundo lleno de anarquía, peligro, belleza y terror.