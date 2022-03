Sebastián Yatra cuenta qué hará si “Dos oruguitas” gana el Óscar a mejor canción original

El cantante y compositor nominado al Grammy Sebastián Yatra se encuentra más que emocionado de que “Dos oruguitas”, la canción que interpretó para la exitosa película animada de Disney “Encanto”, esté nominada a los Premios Oscar en la categoría mejor canción original para el compositor Lin-Manuel Miranda.

Durante una entrevista en el programa Good Morning America, le consultaron cómo reaccionaría si “Dos oruguitas” ganara el anhelado Oscar. El colombiano respondió con una respuesta inesperada. ¿Qué fue lo que dijo?

Sebastián Yatra dará un concierto en Lima, Perú el próximo 19 de agosto. Foto: composición

¿Cuál sería la reacción de Sebastián Yatra de ganar el Oscar?

Yatra no dudo en su respuesta y dijo: “Probablemente iría a abrazar a [Leonardo] DiCaprio o algo así, aunque él no sabe quién soy. Él solo estará como, ‘¿Qué acaba de pasar?’ Probablemente eso sea lo que haga”. Ante esto, el presentador y el público no pudieron evitar las risas.

“Dos oruguitas” y todos los nominados a mejor canción original

La canción interpretada por Sebastián Yatra y compuesta por Lim-Manuel Miranda para la película “Encanto” fue nominada en la categoría mejor canción original para los Premios Óscar 2022, y deberá competir contra los siguientes temas:

“Down to Joy” de Belfast - Van Morrison

“Somehow You Do” de Four Good Days - Diane Warren

“Be Alive” de King Richard - Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

“No Time to Die” de No Time to Die - Billie Eilish, Finneas O’Connell

Sebastián Yatra también interpretó recientemente “Tacones Rojos” en The Tonight Show de Jimmy Fallon.