“Obi-Wan Kenobi”: Mark Hamill aprueba al nuevo Luke Skywalker de “Star Wars”

“Star Wars” continúa expandiendo su universo ficticio por medio de Disney Plus, tras el éxito de “The mandalorian” y “The book of Boba Fett”. Ahora, apostará por la serie “Obi-Wan Kenobi”, que traerá de regreso a grandes personajes, incluido Ewan McGregor como el querido jedi.

Dado que la historia transcurre tras “La venganza de los sith”, veremos al protagonista cuidando a Luke Skywalker de cualquier amenaza mientras intenta sobrevivir al Imperio. Para la ocasión, Grant Feely fue elegido como nuevo intérprete del hijo de Darth Vader.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Mark Hamill manifestó su aprobación por el actor que dará vida al Luke de la serie. Por su parte, los fanáticos están confiados en que el menor hará un buen trabajo y se mostrará a la altura de Jake Lloyd en “Star Wars I: una nueva esperanza”.

Tuit de Mark Hamill. Foto: captura de Twitter

“¡Grant Feely parece un Luke Skywalker perfecto y le deseo todo lo mejor!”, fueron las palabras de Hamill, quien también acompañó el mensaje con el hashtag #TheForceIsWithFeely.

Por el momento, no hay muchos detalles sobre la carrera del pequeño Grant Feely. Solo se conoce que tiene 10 años y es de origen estadounidense. En cuanto a sus anteriores trabajos, tuvo una breve participación en la serie “Creepshow”, pero eso habría sido suficiente para convencer a los ejecutivos de Lucasfilm y Disney.