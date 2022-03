El multiverso de Marvel se viene con todo, pues, desde el encuentro de los tres intérpretes del Hombre Araña —Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire— en “Spider-Man: no way home”, se espera muchísimo más del UCM, así como de “Doctor Strange: in the multiverse of madness” que promete.

''Spider-Man: no way home'' nuevas imágenes de Tobey Maguire y Andrew Garfield del material extra. Foto: composición LR/ Marvel

A pesar de que ya pasaron semanas del estreno de “Spider-Man: sin camino a casa”, poco a poco se han revelado más datos sobre la película del Universo Cinematográfico de Marvel, tales como escenas eliminadas, la versión digital y extendida de “No way home” y mayores declaraciones sobre las grabaciones con los tres Peter Parker.

Igualmente, el resto del cast ha ido participando en diferentes entrevistas. Quien al parecer se ha quedado con ganas de ser llamada para “Spider-Man: no way home”, es la recordada Mary Jane Watson de la trilogía de Sam Raimi, Kirsten Dunst, quien nuevamente confesó su entusiasmo de ser parte del multiverso de Spider-Man. Solo hace poquito ya se lo había dicho a Deadline.

Tobey Maguire y Kirsten Dunst protagonizaron Spiderman en el 2002. Foto: Sony

Kirsten Dunst dejó en claro para la revista Backstage su interés y deseo de estar en las próximas cintas del trepamuros: “¡Sabes que me uniría a ese multiverso! Siento que soy la única que no se ha unido. Estoy como, ‘Por favor, inclúyanme. Inscríbanse en la alineación’. Necesito pagar mi casa y mis hijos”.

Aunque suene gracioso, de verdad que la actriz quiere integrarse al siguiente filme que Marvel Studios o Sony planeen del Hombre Araña. Sería muy interesante saber sobre un Peter Parker ya adulto siendo un superhéroe y con una familia formada, tal y como lo expresó el Spider-Man de Tobey Maguire en “Sin camino a casa”, él y MJ viven juntos y son felices luego de varias aventuras.