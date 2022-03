“Doctor Strange 2″ tendrá el terrorífico estilo de “Evil dead”, película de culto de Sam Raimi

Luego de que Scott Derrickson tuviera diferencias creativas con Marvel Studios, Disney encontró a Sam Raimi, cineasta que destaca por sus impactantes filmes de terror, especialmente por la cinta de culto “Evil dead”, para que le pusiera el toque especial a la secuela de “Doctor Strange”.

Durante una entrevista con el medio Empire, el CEO de Marvel, Kevin Feige, alabó el trabajo de Sam y reveló que la nueva producción del Hechicero Supremo no decepcionará a los fans de “El despertar del diablo”.

Sam Raimi está próximo a estrenar "Doctor Strange en el multiverso de la locura”. Foto: Screen Rant

¿Qué dijo Kevin Feige sobre Sam Raimi?

El directivo de Marvel Studios dijo en relación a “Doctor Strange in the multiverse of madness”: “Queremos que sea una película de Sam Raimi. Dábamos consejos del tipo: ‘Esta acción es genial, estás compitiendo con ‘Avengers’ y ‘Spider-Man’, no hay problema, pero no olvides las partes de Sam Raimi. Verás cómo es (el estilo) Sam Raimi, de formas que harán muy felices a los fans de ‘Evil dead 2′ ″.

Kevin Feige es el actual representante de Marvel Studios. Foto: Marvel Studios

Además, relató los días en los que se consideró al director para tomar el puesto de Scott Derrickson. “Nuestro productor ejecutivo, Eric Carroll, y Richie Palmer (productor) estaban llamando para ver quién estaba interesado y el agente de Sam dijo: ‘¿Qué pasa con Sam Raimi?’. Pensamos: ‘Eso sería increíble, pero no hay posibilidad de eso’. Pero él quería formar parte y conocer. Y en la primera reunión fue increíble volver a conectar con él y ver su entusiasmo por volver a saltar a este mundo”, precisó.

Sin dudas, la trayectoria de Sam Raimi influye en que “Doctor Strange in the multiverse of madness” aspire a ser uno de los títulos más taquilleros de 2022.