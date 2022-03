“Doctor Strange 2″ es la siguiente película de Marvel Studios y del Universo Cinematográfico de Marvel más esperada, tras “Spiderman: no way home”, pues se dice que varios personajes de los cómics nunca antes vistos en live action podrían hacer su primera aparición en “Doctor Strange: in the multiverse of madness”.

Marvel filtra los 8 Illuminati que aparecen en la nueva cinta “Doctor Strange 2” de San Raimi. Foto: Captura de pantalla Marvel.

Después de liberar el primer tráiler, nos adelantamos a saber a quiénes veremos en la secuela del Doctor Extraño, entre ellos están Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Patrick Sterwart como el profesor Charles Xavier.

Ahora quien también tendrá mayor participación es el amor de Stephen, Christine Palmer, protagonizada por la talentosa Rachel McAdams, personaje que se casará con otra persona en “Doctor Strange 2″.

Rachel McAdams interpreta a la doctora Christine Palmer en el UCM. Foto: captura de YouTube

Rachel McAdams acaba de brindar una entrevista exclusiva a Empire Magazine en la que revela algunos datos como que su personaje “no solo llevaba uniformes médicos esta vez ” y que Christine era “ciertamente parte de cosas que nunca he visto en la pantalla”.

PUEDES VER: Nicolas Cage revela que Kevin Feige no ha hablado con él para ser Ghost Rider en el UCM

Como mencionamos, Palmer y Strange no lograrán consumar su amor en “Doctor Strange: en el multiverso de la locura”, tal y como lo dijo anteriormente el productor de la película Marvel, Richie Palmer, al medio D23.

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) y Christine Palmer (Rachel McAdams). Foto: Marvel Studios

“No han vuelto a estar juntos, desafortunadamente... Vimos al final de “Doctor Strange” que eligió quedarse en el Santuario, lo que significa que no puede entretener sus deseos egoístas. Le hubiera encantado quedarse con Christine al final de esa película, pero hizo lo difícil. Dijo: ‘No. Voy a ser un superhéroe y defender nuestra realidad. Tengo que seguir adelante’”, explicó Richie Palmer.

A lo que agregó: “Nuestra película lo muestra lidiando con las decisiones que ha tomado. Puede que se arrepienta de cómo terminaron las cosas con Christine; todavía lleva una antorcha para ella”.

Póster oficial de Doctor Strange 2. Foto: Marvel Studios

“Doctor Strange: in the multiverse of madness” se estrena oficialmente en los cines del mundo el 6 de mayo de 2022.

“Doctor Strange: in the multiverse of madness”: tráiler oficial