A diferencia de “Spiderman: no way home”, Tom Holland no ha tenido tan buena suerte con “Uncharted”. La película de acción, también protagonizada por Mark Wahlberg, ha sido muy criticada por cómo se ha retratado a los personajes y la adaptación que ha tenido la historia. Pero, más allá de lo bueno y lo malo, Vietnam ha dejado sin estreno al filme.

De acuerdo con lo informado por Variety, “Uncharted” tenía su estreno programado para este viernes 18 de marzo en el mencionado país; sin embargo, su arribo a los cines se frenó completamente debido a una secuencia en particular.

Tom Holland se aleja de Spiderman, para dar vida a Nathan Drake en "Uncharted". Foto: composición/Sony Pictures

Según explica el citado medio, una escena muestra un mapa que presenta “una imagen ilegal de la línea de las nueve rayas”.

Esta línea es la representación de un área en el Mar de China Meridional que incluye territorios reclamados por China, pero disputados por Vietnam, Filipinas, Taiwán, Indonesia y Malasia.

Si bien Vietnam no es un mercado particularmente definitivo en el éxito o fracaso para Sony, el portal especializado Screen Rant comenta que la cinta ha acumulado un promedio de US$ 278 millones en todo el mundo, y la prohibición en dicho territorio podría significar pérdidas en al menos 1 millón de dólares.

Póster de "Uncharted" al estilo Marvel. Foto: Sony Pictures

“Uncharted” – sinopsis oficial

El inteligente ladrón Nathan Drake (Holland) es reclutado por el experimentado cazador de tesoros Victor ‘Sully’ Sullivan (Wahlberg) para recuperar una fortuna perdida por Fernando de Magallanes hace 500 años.

Lo que comienza como un trabajo de atraco para el dúo se convierte en una carrera de fondo por alcanzar el premio antes que el despiadado Moncada (Antonio Banderas), que cree que él y su familia son los herederos legítimos.

Si Nate y ‘Sully’ consiguen descifrar las pistas y resolver uno de los misterios más antiguos del mundo, podrán encontrar un tesoro de 5.000 millones de dólares y quizá, incluso, al hermano perdido de Nate... pero sólo si aprenden a trabajar juntos.