Han pasado 20 años desde que “Rebelde way” llegó a la pantalla chica. La serie argentina, creada por Cris Morena, se convirtió en todo un boom tras su estreno y su éxito no solo impactó en la TV, sino que también convirtió a sus estrellas en ídolos de la música gracias a la banda Erreway. Diego Mesaglio (quien hace poco se reunió con algunos de sus excompañeros) fue parte importante de esta magia.

El actor argentino se ganó el corazón de los fans con su papel de Guido Lassen. A diferencia de Camila Bordonaba, que se alejó de la fama, él sigue participando en producciones de cine y televisión, pero un accidente casi lo aleja de las pantallas.

Diego Mesaglio fue Guido Lassen en "Rebelde way". Foto: difusión

¿Qué le pasó?

Diego Mesaglio ha quedado parcialmente ciego. El actor comentó a Infobae que estaba en el baño de su casa cuando un pomo de alcohol se deslizó y parte del contenido le cayó en la cara.

Acto seguido, fue a la clínica para que le ayuden. “Casi ni me lavan y me dan anestesia para tomar cuando me duela (…), pero entre el alcohol que quedó adentro y el exceso de anestesia hicieron que se queme la córnea, que se debilite todo el ojo”, relató el artista.

Con un daño irreparable, Mesaglio cayó en profunda depresión. No obstante, encontró la manera de sobreponerse a la situación y, aunque confiesa haber sido víctima de bullying, halló en su familia y verdaderos amigos el motor para recuperar la confianza y sacar a flote su carrera.