Después de muchos rumores acerca si el talentoso y reconocido Nicolas Cage estará en “Doctor Strange: in the multiverse of madness” con su personaje Ghost Rider, el actor ha aclarado que hasta el momento no ha tenido contacto alguno con Kevin Feige o alguien de Marvel Studios, ya sea para volver como el gran Johnny Blaze o participar en cualquier cinta del Universo Cinematográfico de Marvel.

Para el medio Comic Book, Nicolas Cage dijo no haber hablado con nadie de Marvel: “Eso no ha sucedido, pero lo interesante es que nadie me preguntó acerca de volver a Ghost Rider“.

A lo que también hizo referencia a una declaración pasada que fue mal interpretada: “Esa fue una pregunta que surgió, y no estaban preguntando sobre Ghost Rider, estaban preguntando ‘¿Qué piensas de las películas de Marvel?’ Y di mi opinión al respecto”.

Cuando Cage fue consultado sobre su regreso como el ‘Vengador Fantasma’ expresó lo siguiente: “Ghost Rider es un personaje increíble. Quiero decir, es un personaje complicado. Es como, ¿cómo cuentas la historia de Fausto dentro del contexto de ese universo? Porque es un personaje muy filosófico. Creo que lo hace especial de otros superhéroes”.

Nicolas Cage dio vida a Johnny Blaze en la película “Ghost Rider: el Vengador Fantasma” de 2007 y volvió a caracterizarlo en “Ghost Rider: espíritu de venganza’' en el 2011.

Desde ese entonces no lo hemos vuelto ver en el papel; sin embargo, desde que se anunció la fase 4 del UCM con nuevos superhéroes y villanos nunca antes visto en live action, los fanáticos han pedido ver a Cage de nuevo en la piel de Ghost Rider para una posible cinta de “Midnight Sons”.