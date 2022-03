“Los Bridgerton”: Simone Ashley será la protagonista de la segunda temporada

Tras el éxito de la primera temporada de la serie “Los Bridgerton”, este 2022 llega la segunda con un nuevo romance entre Anthony Bridgerton, el hermano mayor de la familia, y Kate Sharma, quien será el interés romántico del codiciado soltero que busca ahora sentar cabeza. Ambos personajes están interpretados por Jonathan Bailey y Simone Ashley, respectivamente.

Simone Ashley junto a Jonathan Bailey en "Los Bridgerton". Foto: Netflix

Simone Ashley interpreta a Kate dentro de la producción “Los Bridgerton” en su segunda temporada. Ella es una joven inteligente y testaruda que recién llega a Londres de la regencia. Además, es hermana de Edwina, una de las solteras más codiciadas y en la que se fija el vizconde.

Anthony no tendrá el camino sencillo para su relación, ya que tendrá que convencerla de que ha dejado atrás su vida disoluta. En este tira y afloja, parece que ambos acabarán sucumbiendo a la pasión.

Simone Ashley en la segunda temporada de "Los Bridgerton". Foto: Netflix

En una entrevista con Fotograma, Simone habló acerca de su participación en la serie: “Realmente no veía muchos dramas de época porque sentía que no podía identificarme con ellos, tal vez porque no podía verme dentro de uno. Y luego apareció ‘Los Bridgerton’”.

“Siempre me he visto por mi personalidad y no por el color de mi piel. La representación importa y sí, hay una minoría que necesita estar más representada. Soy muy consciente de eso, todos deberían ser vistos. Creo que todos podemos identificarnos entre nosotros de alguna manera. (Quiero) ser vista como una actriz que tiene talento y tiene cerebro, que simplemente no importe mi aspecto físico”, afirmó.

Simone Ashley es protagonista de la segunda temporada de "Los Bridgerton". Foto: Netflix

¿De qué tratará la segunda temporada de “Los Bridgerton”?

La segunda temporada de “Los Bridgerton” cambia el enfoque a Anthony, vizconde Bridgerton, mientras saca su corazón roto del piso por Siena e intenta encontrar una esposa ‘adecuada’. Jessica Madsen vuelve a vestir los coloridos trajes de época que definen la serie.