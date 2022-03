“Doctor Strange: in the multiverse of madness” es una de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel que promete y está a nada de estrenarse. Ahora, Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, expuso la verdadera razón sobre la salida del director Scott Derrickson de la segunda parte.

El productor de "Doctor Strange 2" explicó que la segunda parte hace referencia también a los conflictos internos de los personajes y sus versiones múltiples. Foto: Marvel Studios

En una reciente entrevista con el medio Empire, Feige descartó que Scott Derrickson no continuara con el proyecto porque no se le dio la oportunidad de hacer algo diferente “Doctor Strange: en el multiverso de la locura”.

“Se pensó que (el elemento de terror) era la diferencia creativa con Scott y Marvel, pero no lo fue porque nos encanta esa idea. La intención era que (”Doctor Strange 2″) nos guiara a un lado del mundo mucho más espeluznante”, explicó.

Scott Derrickson dirigió "Doctor Strange: hechicero supremo". Foto: difusión

Asimismo, el mandamás de Marvel quiso aclarar todo mal trato o disgusto que algunos medios han difundido: “Amamos a Scott y creo que Scott siente lo mismo. Nadie lo cree, pero solo fueron diferencias creativas”.

Por otro lado, comentó sobre el momento en el que consideraron en contratar a Sam Raimi, el director de la primera trilogía de “Spider-Man”: “Pensamos que (Raimi tomando el control) sería increíble, pero no hay posibilidad de eso. Pero él quería entrar y conocerlo. Y en la primera reunión fue increíble volver a conectarme con él y ver su entusiasmo por volver a este mundo”.

Scott Derrickson opina sobre el tráiler de Doctor Strange 2. Foto: Twitter

Ya con las declaración de la cabeza de Marvel Studios, nos queda claro que Kevin Feige y Scott Derrickson no se llevan mal ni existe ningún mal entendido. Hace poco, cuando se estrenó el trailer oficial de “Doctor Strange 2” en febrero de 2022, Derrickson mostró su apoyo por medio de Twitter a Sam Raimi y a su nueva producción.

“Doctor Strange: in the multiverse of madness” se estrena en todos los cines del mundo el 6 de mayo de 2022.

Póster oficial de "Doctor Strange 2". Foto: Marvel Studios

“Doctor Strange 2″: tráiler oficial