J. K. Simmons no solo ha revelado que aún no ha visto “The Batman”, la versión más joven y oscura del Hombre Murciélago de Matt Reeves, sino también que, en la entrevista con Variety en la alfombra roja de los Critics Choice Awards, dijo que no entendía lo que es realmente el Universo Cinematográfico de Marvel y el Universo Extendido de DC.

J. K. Simmons sorprendió a los fans de Spider-Man al volver a interpretar a J.J. Jamenson en "No way home". Foto: Marvel Studios/composición

“No tengo idea. Escriben un guion y me aprendo las líneas y el director dice: ‘Párate ahí’, y ya sabes”, confesó sueltamente J. K. Simmons. La verdad es que esta revelación resulta algo graciosa, pues el actor es uno de los pocos que han formado parte de ambos mundos de los superhéroes y villanos, es decir, de las compañías más grandes y populares de cómics: Marvel y DC.

J. K. Simmons ha dado vida al inolvidable J. Jonah Jameson en la trilogía de “Spider-Man” de Sam Raimi. Además, se lo volvió a ver en la escena post crédito de “Venom: let there be Carnage” y en “Spiderman: no way home” del UCM. Igualmente, ha interpretado al comisionado James Gordon de Ciudad Gótica en “Liga de la Justicia” y “La Liga de la Justicia de Zack Synder”.

J. K. Simmons es James Gordon en las dos películas de la "Liga de la Justicia" y lo volverá a ser en "Batgirl". Foto: Warner Bros. Pictures

A pesar de que J. K. Simmons no comprenda mucho sobre los multiversos, sí reconoció que esto permite ver a otras figuras de Hollywood con el personaje, como ocurrió en el caso de James Gordon de Jeffrey Wright en “The Baman”: “Aparentemente, Jeffrey Wright y yo estamos en diferentes multiversos. Es genial que haya espacio en el universo Marvel como hemos visto, y en el universo DC, para estos universos alternativos o realidades o lo que sea”.

Pronto disfrutaremos, nuevamente, de la actuación de J. K. Simmons como James Gordon en “Batgirl”.

