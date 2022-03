“Eternals”: Chloé Zhao defiende a la película de críticas negativas

Eternals llegó a la pantalla grande para presentar un nuevo grupo de superhéroes al Universo Cinematográfico de Marvel, bajo la dirección de Chloé Zhao, ganadora del Oscar por “Nomadland”. Sin embargo, el resultado no convenció a los críticos ni a los seguidores de la franquicia.

En Rotten Tomatoes, la película posee una calificación desaprobatoria del 47%, la más baja para una entrega del MCU en toda su historia. Al respecto, la cineasta conversó con Empire magazine para ahondar en las razones detrás de su mala acogida.

“Entiendo completamente la división que viene de los críticos y los fanáticos. Porque cuando llevas el mundo del que vengo y el de Marvel a extremos, se ven como oposición. Se ha dividido de una manera injusta y desafortunada. En realidad, veo la reacción como testimonio de lo mucho que nos habíamos fusionado y lo incómodo que podría hacer sentir a la gente”, contó.

Pese a este obstáculo, Chloé Zhao afirma que las críticas no le afectaron y que continúa aprendiendo con cada proyecto nuevo. “La división no tiene una influencia real en mí como artista, porque cada vez que tengo la suerte de crear, aprendo del proceso. De lo que he tenido éxito y de lo que he fallado. Pero ese proceso de aprendizaje es un asunto muy íntimo”, finalizó.

¿De qué trata “Eternals”?

La película nos presenta a los Eternals, antiguos alienígenas que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años. Después de que Thanos borró la vida de la mitad del universo, el despertar de los Deviants los obligó a abandonar las sombras para combatirlos.