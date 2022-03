¿Jaden Smith será Miles Morales? Will Smith alimenta rumores de nuevo Spiderman

Con el estreno de “Spiderman: no way home”, Tom Holland ha declarado en diferentes oportunidades su deseo de cederle el traje a una nueva figura arácnida en un futuro cercano. Luego de ello, una misteriosa fotografía compartida por Jaden Smith tuvo a los fanáticos pensando que pronto veríamos a la versión live action de Miles Morales, el querido personaje que debutó en la aclamada “Spider-Man: into the Spider-Verse”.

Ahora, el propio Will Smith ha alimentado los rumores sobre el cast de su hijo en un enigmático proyecto. “Mi hijo se está preparando física y mentalmente para hacerse un hueco como uno de los personajes que harán historia por primera vez en la saga de una película que muchos ya conocen y piden”, dijo en declaraciones recogidas por POPTime (vía CBR).

Claramente, no detalló a qué producción se refiere, pero un pensamiento razonable sería la franquicia del Hombre Araña. De hecho, un reporte del insider MyTimeToShineHello reveló lo siguiente: “Marvel tuvo conversaciones con Jaden Smith nada menos que para un papel”.

No se tiene claro dónde podría encajar el actor de 23 años como Miles Morales en los próximos proyectos de ‘La casa de las ideas’. Además, con los diversos proyectos en cartera para la Fase 4 del UCM, hay una amplia gama de papeles que el joven artista podría encarnar.

Pero debemos tener en cuenta que Sony estrenará este 2022 su cinta animada “Spider-Man: across the Spider-Verse (part one)”, la cual podría abrir una puerta a algún tipo de crossover o secuencias de acciones reales gracias al concepto del multiverso.