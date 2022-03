“Spider-Man: no way home” liberó sus 10 primeros minutos, a propósito de su estreno digital

Han pasado tres meses desde que, el 16 de diciembre del 2021, “Spider-Man: no way home” llegó con gran expectativa ante las posibilidades de introducir por primera vez el multiverso en el Universo Cinematográfico de Marvel. Y, ahora, los fanáticos pueden volver a disfrutar de esta historia en sus casas, porque Sony Pictures ya hizo efectivo el estreno digital de la cinta con Tom Holland.

Durante el tiempo que estuvo en pantalla grande, la más reciente aventura del superhéroe arácnido reunió 1.867 millones de dólares a nivel global y se convirtió en un éxito de taquilla. Incluso, superó a “Avatar”, la cinta de James Camero n, en cuanto a las cifras que generó en Estados Unidos. Después de la pandemia, que afectó duramente las proyecciones en cines a nivel mundial, la llegada de esta producción de Sony y Marvel trajo las esperanzas por recuperar el desempeño en taquilla que se había tenido antes por largo tiempo.

A raíz del debut digital de este 15 de marzo, se liberaron los primeros 10 minutos de “Spider-Man: no way home” desde la cuenta oficial del filme en Twitter. La cinta ya se puede ver (previo pago) en Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, Microsoft Store y Rakuten TV.

What happens after Spider-Man's identity is revealed to the world? Check out the first 10 minutes of #SpiderManNoWayHome!



Find out what happens next, watch the movie on Digital tomorrow! https://t.co/KmLWyooHyj pic.twitter.com/PsojJURihy