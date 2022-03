Uno de los pocos actores que ha trabajado con las empresas más grandes de cómics es J. K. Simmons, quien ha sido el singular J. Jonah Jameson en la trilogía de “Spider-Man” de Sam Raimi y en “Spiderman: no way home” de Jon Watts; y el comisionado James Gordon de Ciudad Gótica en “Liga de la Justicia” y “La Liga de la Justicia de Zack Snyder”. Pero no siempre estaría al día con los estrenos de este género.

J. K. Simmons sorprendió a los fans de Spider-Man al volver a interpretar a J.J. Jameson. Foto: Marvel Studios/composición

El actor fue consultado por Variety en la alfombra roja de los Critics Choice Awards sobre si ya había visto “The Batman”, la nueva y más oscura versión del Hombre Murciélago de Matt Reeves, pues en en poco tiempo lo volveremos a ver como Gordon en “Batgirl”.

Desafortunadamente, J. K. Simmons reveló que todavía no ha disfrutado de “The Batman” de Robert Pattinson; sin embargo, dejó en claro que no tardará mucho en hacerlo: “No, todavía no, pero lo haré muy pronto”.

Póster de "The Batman" con el Hombre Murciélago y Catwoman. Foto: Warner Bros. Pictures

Aunque en J.K. Simmons no da vida a James Gordon en “The Batman”, la figura de Hollywood no es ajena al personaje, ya que, como mencionamos, volverá a encarnar al comisionado en la película “Batgirl”.

Solo hace poco, a inicios de 2022, J. K. Simmons dio unas declaraciones sobre la próxima cinta de Warner Bros. y DC Comics: “El comisionado Gordon, exdetective Gordon, es el padre de Barbara Gordon; bueno, también el esposo de Barbara Gordon, se vuelve un poco confuso. Llamamos a la más joven ‘Babs’ o ‘Bugs’ y se convierte en Batgirl. Espero que no haya sido un spoiler, mi asiento no se electrificó, así que supongo que puedo decir eso”.

Michael Keaton como Batman desde el set de Batgirl. Foto: @Batgirlfilmnews (vía The Direct)

“Batgirl” será protagonizada por Leslie Grace. Además, después de muchos años veremos nuevamente en el traje de Batman al talentoso Michael Keaton.