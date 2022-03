Halle Berry: “Hay historias por las que tenemos que luchar”

Halle Berry ha recibido el premio #SeeHer de los Critics Choice Association, destinado a las artistas que rompen con los “límites” y los “estereotipos”. La intérprete, que se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ganar un Óscar a mejor actriz por Monster’s Ball (2002), volvió a dar un discurso reivindicativo, pero esta vez dirigido a las mujeres que pueden terminar con los prejuicios desde detrás de cámaras. “Escribiremos, produciremos, dirigiremos y, si somos lo suficientemente valientes, lo protagonizaremos todo al mismo tiempo”, dijo mientras las cámaras enfocaban a los invitados y a una emotiva Lady Gaga.

Berry empezó su discurso recordando por qué decidió dirigir su primera película, Bruised, en la que interpreta a una boxeadora de la MMA, hundida en el abuso del alcohol y dentro una relación tóxica. La actriz contó que se acercó a los productores. “Les dije: ‘¿Por qué no yo? ¿Por qué no puede ser una mujer negra?’. Dijeron: ‘¿Por qué no?’. Más tarde me dijeron: ‘Ahora ve a buscar un director’. Y finalmente me armé de valor para decir: ‘¿Por qué no yo?’. Dijeron: ‘¿Por qué no?’”.

Añadió que tuvo que reunir “el coraje” para preguntarle a alguien qué pensaba de su trabajo. “Me dijo: ‘Me cuesta mucho ver a una mujer ser maltratada y golpeada. Me hizo sentir incómodo’. Y en ese momento supe por qué tenía que contarla. Sabía exactamente el poder de la historia porque dije: ‘Si tuviste un momento difícil, si te hizo sentir incómodo, imagina ser esa mujer viviendo esa historia’”.

Berry admitió que estaba equivocada cuando pensó que “ganaba” un lugar diferente en la industria al conseguir un personaje destinado a un hombre blanco. “Porque no soy un hombre blanco. Para que esos roles funcionen, tendrían que cambiarse sustancialmente. Tendría que estar escrito con la realidad de mi viaje, en toda su belleza y todo su dolor”.

Por eso, la actriz se enfocó en sus colegas. “Usaremos nuestra inteligencia emocional y contaremos historias que no encajen en nociones preconcebidas. No, contaremos historias que nos vean plenamente en todas nuestras multitudes y contradicciones porque tenemos confianza y miedo. Somos vulnerables y somos fuertes. Somos hermosas y somos abusadas. Somos todo al mismo tiempo. Si negamos nuestra complejidad, si negamos nuestra humanidad, no siempre seremos bonitas y nunca seremos perfectas, pero siempre seremos honestas y verdaderas. Estas son las historias por las que tenemos que luchar para contar y estas son las historias que el mundo necesita ver”.

La ganadora del Óscar concluyó dirigiéndose a las nuevas generaciones. “Todas las niñas pequeñas que se sienten invisibles y no escuchadas, esta es nuestra forma de decirte: te amamos, te vemos y te mereces todo lo bueno de este mundo”.

Premios

Televisión y cine

1. Mejor serie dramática: ‘Succession’ (HBO)

2. Mejor comedia: ‘Ted Lasso’ (Apple TV+)

3.-Mejor película: El poder del perro (Netflix)

4. Mejor dirección: Jane Campion (El poder del perro)

5.-Mejor comedia: Licorice Pizza