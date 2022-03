Con todo el éxito que esta teniendo Crunchyroll, algunos de los artistas de la industria del doblaje de anime hicieron mención sobre el tema de los bajos salarios que reciben. Los actores de voz se quejaron, a través de sus cuentas oficiales de Twitter, sobre los sueldos fijados por estudios como Crunchyroll y Funimation para el doblaje de un anime en el idioma de inglés.

Crunchyroll y Funimation se fusionan para tener mayor contenido. Foto: Crunchyroll

Stephanie Sheh, quien le presta su voz a Hinata Hyuuga (Naruto) y Orihime Inoue (Bleach), comentó sobre la importancia de la formación de un sindicato que promueva la ganancia de un salario mínimo y junto con otras prestaciones, como un seguro médico y un fondo de jubilación. Ella publicó en su cuenta personal lo siguiente al respecto: “Ahora que Funimation y Crunchyroll se han unido, ¿podremos tener sindicatos de actores de doblaje?”.

La actriz de doblaje, Stephanie Sheh, comenta sobre los salarios de los dobladores. Foto: Stephanie Sheh

Michael Schwalbe, voz de Kawaki en el doblaje en inglés de Boruto: Naruto next generations, afirmó que Funimation ya llevaba un historial de explotación de los actores de doblaje, y que pagaba salarios mínimos sin beneficios para los empleados.

Michael Schwalbe, que da voz a Kawaki en el doblaje en inglés de Boruto: Naruto Next Generations. Foto: Michael Schwalbe

¿Cuánto cobran los actores de doblaje?

En la actualidad, según indica Sara Secora, directora de reparto y también actriz de doblaje, los artistas de esta área cobran entre 35 y 75 dólares la hora por doblar anime, lo que concibe como algo demasiado bajo cuando se habla de actuación de voz, ya que dedicarse a ello “suele llevar años de trabajo, requiere gastos de clases, equipo de estudio en casa, etc” y que no se trata “solo de leer voces divertidas”.

Asimismo, señaló que el doblaje de anime es el género peor pagado para los actores de voz en comparación con otros trabajos de doblaje.

Actriz de doblaje y directora de reparto: Sara Secora. Foto: Sara Secora

Actores piden implementación de beneficios

Tras la fusión de ambas empresas, otros artistas plantearon reivindicaciones similares y dijeron que no había excusa para seguir pagando sueldos pobres a los actores de doblaje, guionistas y otros creadores.

Otro actor de doblaje, Ben Diskin, mencionó los beneficios que un sindicato como SAG-AFTRA, que es acrónimo para The Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists, ofrecería a un actor de doblaje. Él comentó que, “con la fusión de ambas plataformas finalmente sucediendo”, deberían usar el nuevo Acuerdo de Doblaje 2021. Ya que, “el trabajo sindical es la forma en que los actores recibimos atención médica y cada trabajo que se sindicaliza ayuda a los artistas a acercarse a la calificación” para poder tener mejores sueldos y proyectos.