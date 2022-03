“What If…?”: la segunda temporada de la serie animada de Marvel llegará a Disney Plus este 2022

Después de anunciarse en el 2020, “What If…?” se estrenó el año pasado con éxito. La serie animada fue la primera producción de Marvel Studios que permitió explorar más a fondo el multiverso. Se conocieron historias y personajes que ganaron el reconocimiento de los fanáticos, como Supreme Strange, Ultron o la Capitana Carter .

¿Cómo fue el anuncio de la segunda temporada de “What If…?”

La showrunner de Marvel A.C. Bradley usó su cuenta de Twitter para confirmar que este año veremos la siguiente parte del programa. “¡Nos vemos este año, más adelante, chicos!”, dijo la representante del estudio. Lo cierto es que Kevin Feige, CEO de Marvel, ya había anunciado con antelación la segunda temporada de “What If…?” e, incluso, comentó que los guiones para los próximos episodios del programa están listos desde octubre del año pasado.

“What If…? 2" se verá en un momento del 2022 por Disney Plus. Foto: Marvel.

¿Qué historias se verían en “What If…? 2″?

Por el momento se desconocen todas las historias que veremos. Sin embargo, sí sabemos que uno de esos episodios será: “¿Que hubiera pasado si Gamora tuviese el papel de Thanos y Tony Stark hubiese acabado en Sakaar?” . Además, se espera que la Capitana Carter también regrese en una nueva aventura, especialmente tras la escena post-créditos de la primera temporada.

