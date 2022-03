Nicolas Cage, quien se interpreta a sí mismo en “El peso del talento”, quiere unirse al universo de “The Batman” y dar vida al villano Egghead, quien apareció en la serie de televisión de los 60 protagonizada por Adam West. La estrella de Hollywood, quien podría volver a Marvel como Ghost Rider en Doctor Strange 2, ahora quiere dar el salto a DC Comics.

Aunque ya se sabe que Barry Keoghan es el Joker en la saga creada por Matt Reeves, aún podría haber otro antagonista inesperado que podría llegar a Ciudad Gótica.

En una breve entrevista en la alfombra del festival South by Southwest (SXSW), Nicolas Cage reveló una idea que había tenido en mente desde hace un tiempo.

Nicolas Cage dará vida a Nicolas Cage en su nueva película junto a Pedro Pascal. Foto: BF Distribution

“¡Oh, aquí te va algo! He estado pensando sobre esto, porque tenemos a este nuevo Robert Pattinson como Batman , al cual no he visto aún, pero creo que será fantástico”, señaló.

“El villano que Vincent Price interpretó en el show de los 60 , ¿Egghead?”, preguntó al entrevistador para saber si lo reconocía.

Egghead junto a Batman y Robin en la serie de los 60 con Adam West. Foto: DC Comics

“Sí, creo que quiero ir con Egghead. Creo que podría hacerlo absolutamente terrorífico. Y tengo un concepto” , mencionó el actor.

De esta manera, Cage reveló estar interesado en dar vida a uno de los villanos menos conocidos hoy en día pero sí recordados por aquellos fanáticos del caricaturesco Batman de Adam West.

“Así que háganle saber a Warner Bros. Estoy decidido para Egghead”, añadió el actor entre risas.

¿Quién es Egghead?

A diferencia de villanos como Joker o el Acertijo que vinieron de los comics, el personaje de Egghead fue creado para la serie de televisión de Batman de los 60.

Vincent Price como Egghead en la serie "Batman" de los 60. Foto: DC Comics

Se le identificaba por su larga calva pálida y su traje blanco y amarillo. Pese a su casi graciosa apariencia, fue uno de los pocos que pudo deducir la identidad del Murciélago como Bruce Wayne.