Samuel L. Jackson: “Ganar un Oscar no es realmente importante en Hollywood”

Cada vez falta menos para que la Academia celebre la edición 94 de los premios Oscar. Ahora que se dio a conocer la lista de todas las nominaciones, los fans han hecho sus apuestas y están entusiasmados por ver cómo reconocen a sus películas y artistas favoritos.

No obstante, Samuel L. Jackson es una de las estrellas de Hollywood que no ve un premio Oscar como la cimentación de una carrera. En conversación con The iNews, el actor de 73 años afirma que es más importante saber cómo desenvolverse en la industria.

“No cambia mucho la trayectoria de tu carrera. Mucha gente lo tiene y no ha hecho mucho desde entonces. [...] Deberían tener un Oscar a la película más popular porque de eso se trata el negocio”, fueron las declaraciones que abrieron debate en redes sociales.

En tanto, Jared Leto es el caso más reciente de un actor ganador del Oscar que no ha remontado su carrera desde “Dallas buyers club”. Sus interpretaciones como Joker (”Suicide Squad”) y Paolo Gucci (“The house of Gucci”) fueron duramente criticadas por los especialistas y fans.

“Hay más historias que contar y la gente necesita más contenido. Y la audiencia en sí es muy diferente. Las personas que escriben y cuentan las historias son muy diferentes. Entonces, la paleta de las historias está llena de personas que las escriben y las cuentan”, finalizó.

La premiación de los Óscar 2022 podrá verse el próximo 27 de marzo. Los nominados de las veintidós categorías ya fueron presentados. Foto: composición LR/AMPAS

¿Cuándo serán los Oscar 2022?

La edición 94 de los premios Oscar se llevará a cabo el próximo 27 de marzo, por lo que te compartimos qué películas compiten para llevarse el máximo galardón de la gala.