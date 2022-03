Las plataformas HBO Max y Discovery Plus se unirán en un único servicio de streaming

Discovery pronto se convertirá en Warner Bros. Discovery cuando se complete su fusión con WarnerMedia de AT&T el próximo mes y, como se esperaba, la compañía recién formada combinará sus dos servicios de transmisión streaming, Discovery Plus (no disponible en Perú) y HBO Max, en un solo servicio.

¿Qué traerá está fusión de compañías?

Además de los cambios internos, en cuanto a directivos, el primer cambio que notará el público será en las plataformas de streaming. Warner cuenta con HBO Max y Discovery con Discovery Plus, pero según un comunicado oficial, difundido por la revista Variety este lunes, ambas se unirán en un único servicio. Gunnar Wiedenfels, director de finanzas de Discovery, reveló que esperan encontrar una forma de unir ambas visiones para que el público se acostumbre mucho antes de que el proceso se haga definitivo.

La idea no es que de un día para otro se unan las producciones y títulos originales de ambas empresas en una misma aplicación , sino que crearán una estrategia para que la audiencia se adapte al cambio y a lo que podrá encontrar de nuevo en esta unión.

Todos los canales de la cadena Discovery se fusionarán con los de WarnerMedia de AT&T formando una gran plataforma de streaming. Foto: CNN.

¿Qué dijo Wiedenfels respecto a la creación de una sola plataforma de streaming?

“Entonces, desde el principio, estamos trabajando para preparar un enfoque de agrupación, tal vez un inicio de sesión único, tal vez incluir un contenido en el otro producto, etc., para que podamos comenzar a obtener algunos beneficios desde el principio. Pero el objetivo principal será armonizar la plataforma tecnológica. Construir una plataforma y un producto directo al consumidor combinados y muy, muy fuertes, llevará un tiempo” indicó Wiedenfels, según Variety.

¿Qué escenarios se podrían presentar al crearse una nueva plataforma de streaming?

Los expertos a los que se tendrían que convencer para adquirir esta nueva unión de plataformas son a aquellos que contrataron Discovery Plus y no tenían intención de adquirir HBO Max, pues los que ya cuentan con esta otra plataforma verán las producciones de Discovery como un agregado que puede o no interesarles y que no comprometa la madurez de su contenido.

Por eso se tendría dos opciones distintas: una más barata que incluya publicidad, que se debería tomar en cuenta en la propuesta —pues el pago de una aplicación más completa no es algo que todos puedan adquirir (obviamente el costo subiría)—, y otra libre de ella. Discovery Plus cuenta con 22 millones de suscriptores a la fecha, mientras que HBO Max cuenta con más de 73 millones, el plan en común es que la unión mantenga la mayoría de los clientes para ir sumando a su meta de 100 millones en los próximos años.

Según Gunnar Wiedenfels, este plan unirá lo mejor de dos mundos: “Con propuestas más enfocadas en el público masculino provenientes de HBO Max y títulos para mujeres creados en Discovery Plus, abarcando así todos los géneros, estilos y propuestas que puedan interesar a las audiencias actuales, acostumbradas a consumir en grandes cantidades y a gran velocidad, siempre exigiendo más”, expresa en el comunicado.