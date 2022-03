“John Carter”: ¿por qué fracasó y cuánto dinero perdió Disney?

“John Carter” llegó en 2012 para reavivar la pasión por la ciencia ficción. Con la dirección de Andrew Stanton (Toy Story, Buscando a Nemo y Wall-e) y el guion de Michael Chabon, ganador del premio Pulitzer, más de uno creía que la película sería un éxito. Sin embargo, el resultado no solo sorprendió a los fans de las novelas de Edgar Rice Burroughs que inspiraron la cinta.

El largometraje, protagonizado por Taylor Kitsch, perdió unos 200 millones de dólares tras una inversión aproximada de 250 millones de dólares en producción y decenas más en la campaña de marketing. No solo se canceló la segunda parte, sino que el mismo presidente de Disney, Rich Ross, renunció un mes después del gigantesco fracaso de taquilla.

En conversación con The Wrap, el guionista recordó el debate por el nombre de la película como el primer momento en que la producción atravesó una interminable ola de problemas. Su nombre original era “Una princesa de Marte”, pero Andrew Stanton optó por “John Carter of Mars”, porque no iría ni un solo chico de la anterior forma. Finalmente, la presidenta de marketing de Disney, MT Carney, decidió quitarle el término Marte.

“Desde esa reunión hasta que la película salió a la luz, no hubo nada bueno”, enfatizó, y explicó que el teaser no tuvo nada llamativo para el público en general. Por decisión de Stanton, no se incluyeron sus anteriores éxitos para que no pareciera infantil ni se utilizaron secuencias potentes visualmente.

“Esta es una de las peores campañas de marketing de la historia del cine. Es casi como si se esforzaran por no hacernos caso”, declaró un antiguo jefe de marketing del estudio al medio Vulture durante las grabaciones.

Lynn Collins, interprete de la princesa Dejah, recordó en The Wrap su triste paso por la alfombra roja. “Va a ser un desastre”, le susurró Taylor Kitsch. “Vas a tener que desaparecer porque tú eres la que va a recibir la bronca por esto. El negocio es así”, le explicó su representante, pero no pasó porque las críticas se centraron en los errores de marketing.

¿De qué trata ”John Carter”?

John Carter es un veterano capitán del ejército de La Confederación. Una vez que es trasladado al planeta rojo, vivirá una aventura repleta de peligro junto a Tras Tarkas y la princesa Dejah Thoris.